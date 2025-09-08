Sosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram...

Dünyada sosyal medyayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de dün akşamdan bu yana sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Milyonlarca vatandaş WhatsApp, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı yaşanıyor. Türkiye’nin en çok kullanılan platformlarında yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşanması, 'bant genişliği daraltması' iddialarına da beraberinde getirdi. Öte yandan TikTok ve Telegram'a da erişim sağlanamıyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.