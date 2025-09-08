Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Sosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram...

Sosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram...
Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Telegram, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, dün akşam saatlerinden bu yana Instagram, X ve WhatsApp gibi platformlara erişim sağlayamıyor. Bakanlıktan konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Dünyada sosyal medyayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de dün akşamdan bu yana sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Milyonlarca vatandaş WhatsApp, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı yaşanıyor. Türkiye’nin en çok kullanılan platformlarında yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşanması, 'bant genişliği daraltması' iddialarına da beraberinde getirdi. Öte yandan TikTok ve Telegram'a da erişim sağlanamıyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ankara, Bursa... Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarıYouTube neden açılmıyor, çöktü mü? 8 Eylül erişim sorunu devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir - TeknolojiDenizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilirIFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecek - TeknolojiIFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecekChatGPT’ye sakın bu 5 soruyu sormayın! Hayatınızı etkileyebilir - TeknolojiChatGPT’ye sakın bu 5 soruyu sormayın!Roblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı! - TeknolojiRoblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı!Hollow Knight: Silksong çılgınlığı: Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo çöktü! - TeknolojiOyun çılgınlığı! Yarım saatte 100 bin kişi oynadıKAAN'da seri üretim öncesi kritik aşama! Yeni prototipler hazır - TeknolojiYeni KAAN'lar için geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...