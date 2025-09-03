Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'da dikkat çeken karar! Kamu personeline WhatsApp ve Telegram yasağı

Fransa'da dikkat çeken karar! Kamu personeline WhatsApp ve Telegram yasağı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;da dikkat çeken karar! Kamu personeline WhatsApp ve Telegram yasağı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa’da bakanlar dahil kamu çalışanlarına güvenlik gerekçesiyle ülkenin geliştirdiği mesajlaşma uygulaması olan Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi. Karara göre kamu çalışanları artık WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaları kullanmayacak.

Fransa, tarihi bir karara imza attı...

WHATSAPP YASAKLANDI

Le Figaro’nun haberine göre, Fransız hükümeti kamu personeline Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Fransa'da dikkat çeken karar! Kamu personeline WhatsApp ve Telegram yasağı - 1. Resim

Hükümetin yayınladığı genelgeye göre, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması kamu personeli arasında güvenli iletişimin sağlanmasına hizmet edecek.

WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ana güvenlik garantilerini sağlamadığı belirtilen genelgede, bakanlar dahil tüm kamu personeline Tchap kullanma zorunluluğu getirildi.

Genelgede kamu personelinin 1 Eylül’e kadar Tchap uygulamasını indirmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştıEşref Rüya’da sürpriz ayrılık! Yeni sezonun başında veda edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere'de 16 yaş altına artık yasak! Hükümet harekete geçti - Dünya16 yaş altına artık yasak! Hükümet harekete geçtiMikrofon açık kaldı, konuşmaları ortaya çıktı! Putin, Xi Cinping ve Kim Jong Un'un 150 yıl sohbeti kameraya takıldı - DünyaMikrofon açık kaldı, konuşmaları ortaya çıktıDavetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk vurgun yaptı! O anlar saniye saniye kamerada - DünyaDavetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk vurgun yaptı!Şam'da askeri üste patlama! Bölgeden dumanlar yükseldi - DünyaŞam'da askeri üste patlama! Bölgeden dumanlar yükseldiUçağa alınmayan yolcunun yaptığı pes dedirtti! Ortalık karıştı, çevredekiler şaşkına döndü - DünyaOrtalık karıştı, yolcular şaşkına döndüAvusturya'dan skandal karar! 14 yaşından küçüklere başörtü yasağı geliyor - DünyaBaşörtü yasağı geliyor! Binlerce kişi etkilenecek
Sonraki Haber Yükleniyor...