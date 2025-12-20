Miss Turkey finalinde jüri koltuğunun boş kalması dikkat çekti. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle finale katılmadığı iddia edildi. "Yurt dışından gelemediği” bilgisi kulislerdeki soruşturmayla ilişkilendirilirken Şahin'in açıklaması gerçekçi bulunmadı.

Miss Turkey, bu yıl podyumdaki rekabetten çok jüri koltuğundaki dikkat çekici boşlukla gündeme geldi. Final gecesinde yaşanan bu eksiklik, kulislerde uzun süre konuşuldu.

2018 Türkiye Güzeli ve bu yılki finalin jüri üyeleri arasında yer alması beklenen Şevval Şahin, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle büyük finale katılamadı.

Şevval Şahin’siz final! Miss Turkey kulislerinde uyuşturucu soruşturması iddiası

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevinde!

ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Final gecesinde jüri üyeleri arasında yer alması planlanan ancak uçağa binemeyen Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Şevval Şahin’siz final! Miss Turkey kulislerinde uyuşturucu soruşturması iddiası

Ünlü model, şu an Türkiye'de olmamasının nedenini şu sözlerle savundu:

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülke olan İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum"

Şevval Şahin’siz final! Miss Turkey kulislerinde uyuşturucu soruşturması iddiası

3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında, Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli’nin de bulunduğu isimler yurt dışında oldukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Şevval Şahin’siz final! Miss Turkey kulislerinde uyuşturucu soruşturması iddiası

Jandarma güçlerinin operasyonu başlattığı sırada adreslerinde bulunamayan bu isimlerin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şevval Şahin’siz final! Miss Turkey kulislerinde uyuşturucu soruşturması iddiası

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ!

Gözlerin çevrildiği Miss Turkey final gecesinde, Şevval Şahin’in jüri koltuğunun boş kalması veya son dakika değişikliği yapılması organizasyonun en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Şevval Şahin'in 'Yurt dışından gelemediği' bilgisi, kulislerde uyuşturucu soruşturmasına bağlandı.

Şevval Şahin'in adı; Miss Turkey'in jüri bülteninde geçerken, final gecesi bülteninde geçmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası