Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanatta atılan adımları değerlendirip 2026 vizyonunun detaylarını anlattı.

MURAT ÖZTEKİN - Bakan Ersoy, dün İstanbul AKM’de düzenlediği basın toplantısında müzeden sahneye, kütüphaneden telife uzanan yelpazede Türkiye’nin 2025’te cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştığını açıkladı. Ersoy “Kültür sanatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik” dedi.

En dikkat çeken gelişmeler ise Bakanlık bütçesinde de büyük bir yer tutan tiyatro ile opera ve bale sahalarında gerçekleşti. Devlet Tiyatrolarının sahne sayısının 59’a ulaştığını kaydeden Bakan Ersoy “Sahne sayımızda yaşanan artış seyirci sayılarımıza da yansımış durumda. 2002-2003’te 1 milyon 14 bin, 2017-2018’de 1 milyon 603 bin olan seyirci sayımız, 2024-2025 sezonunda 2 milyon 300 bine yaklaştı” dedi. Mehmet Nuri Ersoy, bu sezonki hedeflerinin ise 64 sahne ile 2,5 milyon seyirci olduğunu kaydetti.

OPERADA HEDEF 775 BİN SEYİRCİ

Bütçesi bu sene 5,2 milyar liraya çıkan opera da yaygınlaşıyor. Tabloyu anlatan Ersoy “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2017-2018 sezonunda 713 olan temsil sayısı 2024-2025 sezonunda 1.228’e ulaştı. Ancak bununla da yetinmiyoruz ve 2025-2026 sezonu için hedefimiz 1.350 temsildir. Aynı şekilde seyirci sayımız 2017’de 351 bin, 2024-2025 sezonunda ise 717 binin üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki sezon için hedefimiz de 775 bin seyircidir” dedi.

Öte yandan Ersoy, sayısı 1.300’ü aşan kütüphanelerde 2017’de 93 bin olan oturma kapasitesini %60 büyümeyle 150 bine çıkardıklarını, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının envanterinde bulunan eser sayısını 776 bine ulaştırdıklarını, telif haklarını gelirini ise 3 milyar lirayla rekora taşıdıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin de bu sene büyüyerek 26 şehirde yapılacağını hatırlattı.



Haberle İlgili Daha Fazlası