İstanbul Boğazı’nda yer alan köprülerin özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin özelleştirilmesi için Ernst & Young yetkilendirildi.

Ernst & Young, işletme haklarının devrine yönelik süreçte hükûmete danışmanlık yapacak.

Özelleştirme planının ayrıca en az dokuz ücretli otoyolu kapsadığı ifade edildi.

15 Temmuz ve FSM özelleştiriliyor! Ernst & Young yetkilendirildi

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Köprü ve otoyollara zam! İşte yeni tarifeler

Teknik danışmanlık hizmeti için ise Kanada merkezli BTY Group’un görevlendirildiği bildirildi.

Hükûmetin, söz konusu varlıkların özelleştirilmesine ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı belirtildi.

Köprülerden geçiş ücreti 1 Ocak’tan itibaren her yön için 59 lira olarak belirlenmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası