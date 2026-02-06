Türkiye Gazetesi
15 Temmuz ve FSM özelleştiriliyor! Ernst & Young yetkilendirildi
İstanbul Boğazı’nda yer alan köprülerin özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin özelleştirilmesi için Ernst & Young yetkilendirildi.
Hükûmet, en az dokuz ücretli otoyolu kapsayan özelleştirme planı kapsamında işletme haklarının devri için Ernst & Young'a danışmanlık hizmeti alacak ve BTY Group'u teknik danışman olarak görevlendirecek.
Ernst & Young, işletme haklarının devrine yönelik süreçte hükûmete danışmanlık yapacak.
Özelleştirme planının ayrıca en az dokuz ücretli otoyolu kapsadığı ifade edildi.
Teknik danışmanlık hizmeti için ise Kanada merkezli BTY Group’un görevlendirildiği bildirildi.
Hükûmetin, söz konusu varlıkların özelleştirilmesine ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı belirtildi.
Köprülerden geçiş ücreti 1 Ocak’tan itibaren her yön için 59 lira olarak belirlenmişti.
