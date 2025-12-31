Yeni yılla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncelleniyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak uygulanacak. İşte yeni tarifeler.

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 TMEMUZ VE FSM TEK YÖN 59 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön olarak 59 TL olarak. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınıyor.

İSTANBUL-ANKARA 338 TL

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.

