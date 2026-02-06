Pluxee, ramazan ayında çalışanların alışverişlerini kendi tercihlerine göre yapabilmesine imkan tanıyan “Market Kart” çözümünü kullanıma sundu.

Türkiye genelinde 81 ilde 33 binden fazla noktada geçerli olan kart, CarrefourSA, A101 ve Şok gibi zincir marketlerin yanı sıra Mopaş, Onur, Özkuruşlar ve Çağrı gibi yerel marketlerde de kullanılabiliyor.

Kart altyapısıyla çalışanlar, çevrim içi veya fiziksel marketlerden kartla ya da kod yöntemiyle alışveriş yapabiliyor. Pluxee Market Kart, ramazan ayı dışında yeni yıl ile ramazan ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde de kullanılabilirken, işverenlere de yüzde 45’e varan vergi avantajı sağlıyor. Buna göre, bir çalışana 5 bin lira tutarında destek sunulması hâlinde, 50 çalışanı bulunan bir işletmede nakit ödemeye kıyasla yaklaşık 150 bin liraya kadar vergi tasarrufu elde edilebiliyor.

Koli yerine Market Kart! Yüzde 45'e varan vergi avantajı

Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, ramazan gibi özel dönemlerin çalışan deneyimi açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Hekimoğlu, çalışan deneyimini güçlendirmek ve bağlılığı artırmak açısından çalışan beklentilerinin doğru okunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Ipsos ile 10 ülkede gerçekleştirdiğimiz küresel araştırma, Türkiye’de yan hakların çalışanlar için maaştan sonra en önemli ikinci unsur hâline geldiğini gösteriyor. Ramazan gibi hepimiz için anlamı yüksek dönemlerde hatırlanmak ise çalışanlar için çok daha değerli. Bu yaklaşımın işveren tarafındaki karşılığına baktığımızda, şirketlerin ramazan döneminde çalışanlarına sunduğu desteğin normal dönemlere kıyasla yaklaşık 2,5 kat arttığını görüyoruz. Pluxee Market Kart ile işverenlere gıda yardımlarını tek kart üzerinden hızlı, zahmetsiz ve maliyet avantajlı şekilde yönetebilecekleri bir çözüm sunarken, çalışanlara da ihtiyaçlarını en sevdikleri zincir ve yerel marketlerden özgürce karşılama imkânı sağlıyoruz.

