TMB Başkanı Eren: Afet odaklı dönüşüm ertelenemez gerçek
TMB Başkanı Erdal Eren deprem konut ihtiyacının arttığını belirterek kentsel dönüşümün ertelenemez olduğunu söyledi.
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, deprem kuşağındaki Türkiye için güvenli yaşam alanları oluşturmanın ertelenemez bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, kentsel dönüşümün hızlandırılması için finansman, arsa maliyetleri ve nitelikli eleman sorunlarına çözüm gerektiğini belirtti.
- Deprem kuşağındaki Türkiye için güvenli yaşam alanları oluşturmak ertelenemez bir sorumluluktur.
- Deprem bölgesinde yeniden inşa faaliyetleri sürerken, kamu ve özel sektör koordinasyonu hayati önem taşımaktadır.
- Türkiye'nin yıllık 800 bin-1 milyon, deprem sonrası ise ilave 650 bin yeni konut ihtiyacı bulunmaktadır; ayrıca 6-7 milyon konut risk taşımaktadır.
- Kentsel dönüşüm ve inşaat sektöründeki büyüme, özel sektör yatırımlarının yetersizliği nedeniyle sürdürülebilirlik açısından sınırlıdır.
- Afet odaklı kentsel dönüşümün hızlanması için arsa maliyetlerini düşürecek düzenlemeler, uzun vadeli finansman ve nitelikli ara eleman sorununa yönelik reformlar gerekmektedir.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de güvenli yaşama alanlarının oluşturulmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu kaydetti.
Deprem bölgesinde yoğun ve özverili şekilde yeniden inşa faaliyetinin sürdüğüne işaret eden Eren, bu çerçevede kamu ve özel sektörün koordinasyon içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.
Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin inşaat sektörünün büyüme ivmesini desteklediğine, ancak bu büyümenin, özel sektör yatırımlarının yetersizliği nedeniyle sürdürülebilirlik açısından sınırlı kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye’de her yıl ortalama 800 bin ila 1 milyon yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bu ihtiyaca ilave olarak yaklaşık 650 bin yeni konut gereksinimi ortaya çıktı.
Bunun yanı sıra yaklaşık 6-7 milyon konut risk taşıyor ve yenilenmesi gerekiyor. Bu tablo karşısında afet odaklı kentsel dönüşüm ertelenemez bir gerçek, sürecin hızlanması için arsa maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi, uzun vadeli ve erişilebilir finansman modellerinin oluşturulması ve sektörün uzun süredir yaşadığı nitelikli ara eleman sorununa yönelik köklü reformların gecikmeden uygulanması gerekiyor"