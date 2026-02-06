İsrail, 54 Filistinlinin cenazesiyle insan vücuduna ait kalıntı ve uzuvların bulunduğu 66 sandığı teslim etti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kızılhaç’a ait araçlarla getirilen cenazelerin Şifa Tıp Kompleksi’ne ulaştırıldığı bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilgili yetkili kurum ve komitelerle iş birliği içinde, onaylanmış tıbbi prosedürler ve protokoller doğrultusunda cenazelerle derhâl ilgilenmeye başladığı ifade edildi. Bakanlık, teşhis amacıyla kamuoyuna sunulmasına hazırlık kapsamında, belirlenen prosedürlere uygun şekilde inceleme ve belgeleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarına devam eden İsrail, son 24 saatte 27 Filistinliyi daha şehit etti. Saldırılarda 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesten bu yana 574 Filistinlinin öldüğü, 1518’inin yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı.

Öte yandan İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı kısıtlama uygulayıp yeniden açtı. Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koordinasyonunun ardından açılan sınır kapısından çıkarılan 15 hastanın tedavisinin yurt dışında sürdürüleceğini söyledi. Gazze’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde “sınırlı” geçişlere açılmıştı.

