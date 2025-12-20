Ünlü şarkıcı Güllü’nün 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda soruşturma derinleştiriliyor. Tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, sevgilisini silah zoruyla alıkoyduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayda, ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya girdi. Dosyada yer alan yeni görüntüler ve ifadeler, olayın seyrini değiştirecek nitelikte detayları ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, bir televizyon programında yayınlanan görüntüler dikkat çekti. Kayıtlarda, Gülter’in sevgilisi olduğu iddia edilen Kervan isimli kişiyi silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen anlar yer aldı. Görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik net şekilde hissedilirken, Kervan’ın tavırları nedeniyle alkollü olduğu değerlendirildi.

Paylaşılan kayıtlarda Tuğyan Gülter’in “Seni vurmazsam…” sözleri ekrana yansırken, Kervan’ın bu sözlere gülerek karşılık vermesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

"KERVAN İÇİN YAPMAYACAĞI ŞEY YOK"

Öte yandan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, savcılık ifadesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Tuğberk, ablasının duygusal bağ kurduğu kişiler için her şeyi göze alabileceğini belirterek, “Kervan’ı çok seviyordu. Onun uğruna yapamayacağı bir şey yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

AZMETTİRİCİ BABALARI MI?

Dosyaya giren bir diğer kritik gelişme ise azmettirici iddiası oldu. Güllü’nün kardeşlerini temsilen konuşan avukat Sevilay Demirsu, cinayetin planlı olabileceğini öne sürdü. Demirsu, Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter’in, çocukları Tuğberk ve Tuğyan ile birlikte olayda azmettirici rolü üstlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

