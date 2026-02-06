Meclis Çocuk Suçlular Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesine yol açan psikiyatrik sebepler ve ruh sağlığı ihtiyaçlarına yönelik ilgili STK’ları dinledi.

ESMA ALTIN - Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneğinden (ÇOGEPDER) Prof. Dr. Didem Behice Öztop, İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, orada da çocuk cinayetlerinin arttığını, bıçakla yaralama ve öldürmelerin artış gösterdiğini, silah tedarik etmenin önüne geçilebilirken, bıçağa erişimin çok kolay olduğunu söyledi.

Ergenlikteki en önemli problemlerden birinin “ödül sistemine artmış olan duyarlılık” olduğuna dikkat çeken Öztop, ergenler ve gençler için yüksek duygusal yoğunlukta bir durum söz konusu olması durumunda da dürtü kontrolünün ciddi anlamda azaldığını ve net düşünmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Çocuk suçluların yüzde 92’sine psikiyatrik teşhis konuldu! Cezaevindekilerin yüzde 85'inde davranış bozukluğu var

Dört veya daha fazla olumsuz deneyim yaşayan bir çocuğun hapse girme ihtimalinin 20 kat daha yüksek olduğunu kaydeden Öztop, “90’larda ‘Yakın arkadaşım yok’ diyen çocuk oranı yüzde 7 iken, şimdi yüzde 20’lerde ve ekran üzerinde ergenlerin yüzde 45’i sürekli çevrim içi olduğunu dile getiriyor” dedi.

Yine ÇOGEPDER’den Prof. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu kendilerine gönderilen suça sürüklenen çocukların yüzde 92,6’sına psikiyatrik teşhis koyulduğunu kaydetti. Hesapçıoğlu, cezaevinden gelen çocukların yüzde 85,5’inde davranış bozukluğu bulunduğu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası