Hükûmet, IBAN’larını suç örgütlerine kiralayanlara “sıfır tolerans” içeren düzenleme üzerinde çalışıyor. Ancak, iyi niyet mağdurlarını korumak için bu suçu “uzlaşma” kapsamına almayı planlıyor.

EMRAH ÖZCAN - Hükûmet, Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli dolandırıcılık kapsamına giren ve birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığı IBAN dolandırıcılığına formül arıyor. Hükûmet kaynakları, banka hesaplarını bilerek ve isteyerek bir başkasına kiralayanlara müsamaha gösterilmemesinde hem fikir.

IBAN tacirlerine müsamaha yok! Mağdurlar için çözüm aranıyor

İYİ NİYETLİLER İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Bunun yanı sıra, sadece yardım etmek için arkadaşına veya bir yakınına IBAN’ını kullandırıp, dolandırıcılık suçunun mağduru olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğine yönelik tartışmalar yapılıyor. Bu çerçevede, özellikle lise ve üniversite öğrencilerine açtırılan banka hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bir yandan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülürken, bir yandan bilmeden IBAN’ın suç işlemek amacıyla kullanılmasından kaynaklanan mağduriyetler için formül aranıyor.

Banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması sonucu haklarında soruşturma açılan IBAN mağdurları, “Nitelikli dolandırıcılık” suçunu düzenleyen TCK’nın 158’inci maddesinin uzlaşma kapsamına alınması talep ediyor.

Mağduriyetin gençler arasında yayılmasının ardından tüm kamu kurumları seferber oldu ve bilinçlendirme çalışmaları başlattı. Hazırlanan materyaller okullarda, üniversitelerde ve yurtlarda gençlere ulaştırılarak farkındalık oluşturuluyor. Jandarma Genel Komutanlığı ise “Suç örgütleriyle hedefleri arasındaki tek köprü sizin banka hesabınız! Bu oyunu bozmak elinizde. Aradan çekilin, hesabınızı kimseye kullandırmayın. Unutmayın; siz yoksanız suçun devamı da yok. Suça ortak olmayın, geleceğinizi yakmayın” içerikli paylaşımlarda bulunuyor.



