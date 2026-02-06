Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. haftasında konuk olduğu Fransız ekibi Paris Basketbol'u 92-90 mağlup etti ve 19. galibiyetini elde etti. Üst üste 6. galibiyetini alan sarı lacivertliler, en yakın takipçisine 2 galibiyet fark atarak liderliğini sürdürdü.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE 19. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-lavicertliler, ligde üst üste 6, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Paris Basketbol da 18. kez mağlup oldu.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

EuroLeague'de bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 17 galibiyeti olan en yakın takipçisi Valencia'nın önünde liderliğini sürdürdü.

Salon: Adidas Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5

Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen

1. Periyot: 23-21

Devre: 45-40

3. Periyot: 68-62

