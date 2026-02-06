İtalya’nın Ravenna şehrindeki Ravenna Ulusal Müzesinde sergilenen deri “sofra”, yaldızlı kufi karakterli metinleriyle dikkat çekiyor.

KORAY ERDOĞAN - 16. yüzyıla tarihlenen deriden yapılmış sofra hakkında akademik bir çalışmaya imza atan Elisa Emaldi, yazdığı makalede sofra üzerinde Latincenin yanı sıra Osmanlı Türkçesi ve Farsça yazıların da yer aldığını ifade ediyor.

Metinlerde ise “sofra” ile alakalı dua ve iyi dilekler yer alıyor. Yazılardan yola çıkan Emaldi, eser sahibinin bir Osmanlı soylusu veya bir paşa olabileceğini belirtiyor.

Bir paşaya mı ait? İtalya’daki müzede bir ‘Osmanlı sofrası’

Elisa Emaldi, günümüze ulaşan bu tarz sofra örneklerinin çok az olduğunu, Topkapı Sarayı koleksiyonunda ise bir benzerinin bulunduğunu aktarıyor.

Yaklaşık 2 metre çapındaki nadir sofra, İtalya’daki ziyaretçilerine hem sefer kültürünü hem de Osmanlı saray çevresinde sofra-iktidar ilişkisinin sembolik dilini gösteriyor.

