Kerem Demirbay’ın kariyeri ve hayatı merak edilen isimlerden biri oldu. Süper Lig ekibi Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Kerem Demirbay, sözleşmesini feshetmeyi planladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Bundesliga’da oynadığı 184 karşılaşmada 22 gol ve 40 asist kaydeden Kerem Demirbay'ın Şampiyonlar Ligi tecrübesi vardır.

Eyüpspor ile bu sezon 15 maça çıkıp 1330 dakika sahada kalan Kerem Demirbay, 1 asistlik skor katkısı verebildi.

Kerem Demirbay kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Kerim Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Herten Almanya'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. 183 cm boyundadır. Merkez Orta Saha olarak görev yapmaktadır.

2 kez Almanya Milli Takım forması giymiştir. Futbola Schalke 04 altyapısında başlamıştır. üper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giymektedir.

Melina Demirbay ile evlidir. Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı 'Dengeler: Biri Olmak' dizisinin 6. bölümünde eşi Melina ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldı.

