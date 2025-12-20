Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışı kızışmaya başladı. Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlil taraftarlar ise "Fenerbahçe Eyüpspor'u yenerse lider olur mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Fenerbahçe Eyüpspor'u yenerse maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaktır.

Trendyol Süper Ligin 17. haftasında 20 Aralık’ta oynanan karşılaşmanın sonucuna göre sarı-lacivertli ekip maç fazlasıyla lider olma ihtimali vardır.

Süper Lig’de 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, 36 puanla zirve takibine devam ediyor. İkas Eyüpspor ise 13 puanla 17. sırada bulunuyor. Lider Galatasaray’ın 39 puanı var.

Fenerbahçe’nin liderlik ihtimalinde ikili averaj belirleyici olacak. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor deplasmanından galibiyetle ayrılması hâlinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın sonucu ise puan tablosundaki dengeleri netleştirecek.

