Ligin 16. haftasında Juventus, sahasında Roma’yı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında gözler, Juventus formasıyla bu sezon öne çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a çevrildi. Mersakla beklenen karşılaşma öncesinde ''Juventus-Roma maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?'' soruları gündeme getirildi.

Serie A’da haftanın en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Juventus ile Roma bu akşam Torino’da kozlarını paylaşacak. Peki, Juventus-Roma maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Roma maçı bu akşam S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’nın 16. haftası kapsamında oynanacak Juventus-Roma maçı 20 Aralık Cumartesi günü sahne alacak. Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma sata 22.45’te başlayacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Juventus-Roma maçında Kenan Yıldız’ın sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

JUVENTUS - ROMA MUHTEMEL 11

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Rensch, Soule, Pellegrini, Ferguson

