İspanya La Liga’da sezonun kritik haftalarından biri yaşanırken futbolseverlerin gözü Santiago Bernabeu’ya çevrildi! Futbolseverler ''Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?'' merakla araştırmaya başladı.

La Liga’da oynadığı 17 maçta 39 puan toplayan Real Madrid, haftaya ikinci sırada girdi. Ev sahibi ekip, son yıllarda Sevilla karşısında kurduğu üstünlüğü bu akşamki maçta da sürdürmek istiyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 174 karşılaşmada Real Madrid 96 kez sahadan galip ayrılırken, Sevilla 48 galibiyet elde etti. Peki, Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? Muhtemel ilk 11 açıklandı

REAL MADRID SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın 18. haftasında oynanacak Real Madrid - Sevilla karşılaşması bu akşam S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli yayınla futbolseverlerle buluşacak.

REAL MADRID SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Sevilla maçı 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Santiago Bernabeu’da yapılacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Son günlerde takımla çalışmalarını sürdüren genç oyuncunun kadroda yer alması beklenirken, ilk 11’de olup olmayacağına teknik direktör Xabi Alonso karar verecek. Arda Güler’in bu akşam süre alma ihtimali ise yüksek görülüyor.

REAL MADRID SEVILLA MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Castrin, Gudelj, Cardoso, Agoume, Mendy, Sow, Fernandez, Romero, Brobbey

