Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nda net mesaj: Sokakların karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Konuşmamın başında bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

Önemli konu başlıklarını mütalaa ettiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Yüksek öğretim, ekonomi, sosyal hizmetler ve dış politika başta olmak üzere geniş bir yelpazede yaptığımız değerlendirmelerin ve aldığımız kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Toplantının mahiyetine geçmeden evvel Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son kabine toplantımızdan bu yana yurt içinde ve yurt dışında neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum: Aziz milletim basınımızın kıymetli mensupları 25-30 Ağustos tarihleri arasında idrak ettiğimiz zafer haftamızı önemine uygun şekilde bu senede dolu dolu geçirdik. Ahlat ve Malazgirt'teki törenlerde milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. 27 Ağustos'ta iki önemli programımız vardı. Önce bu sene 50. yaşını kutlayan Türk savunma sanayinin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik.

Savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe sistemlerini ordumuzun envanterine kazandırdık. 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Oğul Bey Teknoloji Üssü'müzün temelini attık.

"FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSU HALİNE GELİYORUZ"

Sistemler sistemi olan Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz. Ülkemize karşı husumet besleyenlerde endişe vermesini anlıyoruz. Ama burada asıl tuhaf olan ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığıdır. 'Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyen gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken ruh halidir. Tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi, 86 milyonun her ferdini en üst düzeyde korumaktır. Tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi, 86 milyonun her ferdini en üst düzeyde korumaktır.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının Sinop'ta savunma sanayi ile ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi bir başka basiretsizlik örneğidir. Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Ciddiyetsizliği bakar mısınız! Doğru desen doğru değil, komik desen komik değil. Biraz araştırsa söylediklerinin absürtlüğünü görecek. Bu zatın nasıl bir cehalet girdabında debelendiğini göstermek istiyorum. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1., dünyada 17'inciyiz. Su ürünleri ihracatımız 2002-2024 döneminde 10 katına değer olarak 20 katına çıktı. 2002 yılında 27 bin ton olan ihracatımız 2024 yılında 313 bin tona, parasal değer bakımından 2 milyar dolara yükseldi. Sinop'ta da benzer bir başarı hikayesi söz konusu. Bu şehrimizde 4 yılda avcılık ve yetiştiricilik amaçlı üretim 35 bin tona ve 117 milyon dolara ulaştı. Sinop'tan Rusya, Peru, Japonya, Almanya başta olmak üzere dünyanın 25 farklı ülkesine ihracat yapılıyor. Ülkemizde üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor. Ortada bu şahsın iddia ettiği gibi problemli tablo yok.

"AKKUYU'NUN DEVREYE GİRMESİYLE TABİRİ CAİZSE ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Çevreci maskeli marjinal grupların nükleer enerjiye niye karşı çıktığını defalarca izah ettik. 2025 yılı itibariyle 31 ülkede 416 nükleer reaktör faal halde. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 62 reaktör inşa ediliyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, 2053 yılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak nükleer enerjiyi üretim portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir. Akkuyu'nun devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız. Senelik 35 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. Yurt içi gayri safi hasılamıza toplam 50 milyar dolar katkı sağlayacak. Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ne ülkeye ne millete ne de Sinoplu kardeşlerimize hiçbir faydası olmaz.

881'i subay 4 bin 130'u astsubay kardeşimizi yeni görev yerlerine uğurladık. Mezuniyet diplomalarını alan 5011 subay ve astsubayımızın her birini tekrar tebrik ediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan'da ülkemizin denizlerdeki gücüne bir kez daha gururla şahitlik ettik. Vatandaşlarımız TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanmasının son teknolojiye sahip caydırıcı unsurlarını görme imkanı buldu.

"HEDEFİMİZ 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ YILBAŞINA KADAR TAMAMLAYIP, HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK"

6 Eylül Cumartesi günü 300 bininci deprem konutunun anahtarını teslim etmek ve 41 projemizin resmi açılışını yapmak üzere Malatya'mızın misafiri olduk. Ocak ayında 201 bin, haziranda ise 250 bininci konutumuzu tamamlayıp hak sahibi depremzedelerimize tahsis etmiştik. 13 ilimizde toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin sevincini yaşadık. Aynı törende 9 ilimizde yapımı tamamlanan binlerce konut ve iş yerinin de kurasını çektik. Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynakların toplamı 75 milyar doları geçiyor. Hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yılbaşına kadar tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etmek. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

"SOKAKLARIMIZIN KARIŞTIRILMASINA, MİLLETİMİZİN HUZURUNUN BOZULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz. Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz."