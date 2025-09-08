Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim, Öğrenci, Fidan, Bahçelievler, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nı İstanbul Bahçelievler'de öğrencilerle birlikte açtı. Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, miniklerle birlikte fidan dikti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı bu sabah başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi - 1. Resim

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi - 1. Resim

ÖĞRENCİLERİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Öğrenciler İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birlikte fidan dikmek istedi. İstekleri geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi - 2. Resim

Ardından okulun gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gürsel Tekin milletvekili mi? İşte CHP'li Gürsel Tekin'in hayatıDGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor - GündemİDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyorGürsel Tekin'den Halk TV'ye canlı yayında ayar: "Beni niye çıkarıyordunuz o zaman televizyonunuza!" - GündemHalk TV'ye canlı yayında ayar!Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'nda! Su şişesi fırlattılar, kargaşa çıktı - GündemBasın toplantısında saldırı! Polisle binaya girdiMeteoroloji uyardı, Başkent sele gitti! İstinat duvarı yıkıldı - GündemBaşkent'te istinat duvarı yıkıldıİzmir Balçova'daki saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağlantıları araştırılıyor - Gündem"Haber hepimizi sarstı... Bağlantıları araştırılıyor"Görgü tanıkları İzmir'deki hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı - GündemBabası görünce bayılmış... "Oyun bağımlısı" iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...