Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını öğrencilerle açtı! Miniklerin isteğini geri çevirmedi

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı bu sabah başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.

ÖĞRENCİLERİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Öğrenciler İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birlikte fidan dikmek istedi. İstekleri geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Ardından okulun gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.