17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında açıkladığı 35 bin hekim dışı sağlık personeli alım planının ikinci etabı için hazırlıkları sona erdi.

Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

17 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU BAŞLADI MI?

17 bin kişilik atamanın eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap atamalarına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları henüz paylaşılmadı.

Başvuru kılavuzunun ve kontenjan dağılımının önümüzdeki süreçte bilgi verilmesi bekleniyor.

Bakanlık, yıl ortasında tamamlanan ilk atamada farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirmişti. Branş dağılımı şu şekildeydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

İkinci etap atamalarda ise hemşire, ebe, diyetisyen, tekniker, teknisyen ve idari personel pozisyonlarının öne çıkacağı tahmin ediliyor.