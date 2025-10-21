Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı

Kraliyet ailesinde yeni bir skandala yol açan gelişmede, kira sözleşmesinin sansürsüz bir kopyası kamuoyuna sızdı. Belgede, Prens Andrew’un 2003 yılında mülkü kiralamak için 1 milyon sterlin ödediği ve tadilat için 7,5 milyon sterlin harcadığı, ancak o tarihten bu yana ufak bir miktar bile olsa kira ödemediği görülüyor. Bunun nedeni, Andrew’un yıllık yaklaşık 260 bin sterlin tutarındaki kirayı, mülkü yenilemek için yaptığı harcamalarla önceden ödemiş olması. Ayrıca sözleşmeye göre, kira süresi 2078’de dolmadan önce malikaneyi boşaltması durumunda Crown Estate’in kendisine yaklaşık yarım milyon sterlin ödemesi gerekiyor.

Milletvekilleri ve aktivistlerin baskısıyla The Times gazetesi, anlaşmanın bir kopyasına ulaştı. Belgelerin ortaya çıkması, kamuoyunda Prens Andrew’un “konumu”na yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

MALİYETİ MİLYONLARCA STERLİNE ULAŞIYOR

Daily Mail’e konuşan kaynaklar, Kral’ın kardeşinin işletme maliyetleri milyonlarca sterline ulaşan 30 odalı devasa mülkü nasıl karşılayabildiği sorularının hâlâ cevap bulmadığını vurguladı. Daily Mail’in haberine göre, Prens Andrew’un Kraliçe veya Kraliçe Anne’den kayda değer bir miras almadığı düşünülüyor. Bu durum, Andrew’un özellikle Kral’dan kişisel bir ödenek veya kamu fonu almadığı bilindiği için mülkte nasıl hayatını devam ettirdiği yönünde yeni soru işaretleri doğuruyor.

ADININ EPSTEIN SKANDALIYLA KARIŞMASIYLA KARŞI KARŞIYA

76 yaşındaki Kral Charles’ın ise son yıllarda kardeşini, II. derece tarihi eser statüsündeki malikaneden taşınmaya ve daha küçük bir eve geçmeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Kral’ın, Andrew’un yaşadığı birçok sorunun özellikle de adının Jeffrey Epstein skandalına karışmasının karşılayamayacağı bir hayat tarzını sürdürme isteğinden kaynaklandığına inandığı ifade ediliyor.

VASİYETİN DETAYLARI AÇIKLANMIYOR

Ancak 65 yaşındaki Prens Andrew, kira sözleşmesinin geçerliliğinde ısrar ediyor. Andrew, kirayı ödediği sürece Kral’ın kendisini evden çıkarma hakkı olmadığını savunuyor.

Kraliçe Elizabeth’in vasiyetinin detayları kamuoyuna açıklanmasa da Andrew’un gösterişli hayat tarzını sürdürecek kadar miras bırakılmadığı tahmin ediliyor.

Windsor Great Park’ın kalbinde yer alan Royal Lodge, Kraliçe Anne’nin evi olarak biliniyor ve ölümünün ardından Andrew’a kiralandı. Crown Estate, mülkün konumu ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle açık piyasada kiralanmasının zor olduğunu belirterek anlaşmayı onayladı.

MÜLKÜN BAKIMLI TUTULMASI YASAL ZORUNLULUK

Prens Andrew, 2003 yılında mülkü devraldığında 7,5 milyon sterlinlik yenileme çalışması yaptı. Kendisine 1 milyon sterlinlik tek seferlik ödeme karşılığında 75 yıllık kira sözleşmesi verildi. Kira bedelinin yıllık 260 bin sterlinden fazla olduğu ve mülkün bakımlı tutulmasının yasal zorunluluk olduğu belirtiliyor. Ancak Windsor kaynakları, evin adeta bir “para tuzağı”na dönüştüğünü ve Andrew’un bakım masraflarıyla uzun süredir mücadele ettiğini ileri sürüyor.