Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı

Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, adı "cinsel istismar" iddialarıyla gündeme gelen ve sonrasında kamusal görevlerini bırakan 2. oğlu Prens Andrew hakkında yeni bir skandal gün yüzüne çıktı. Prens Andrew’un, Kraliyet arazisinde yer alan Royal Lodge adlı malikanesinin kirasını 20 yıldır ödemediği ve mülkün milyonlarca sterlinlik bakım masraflarını karşılayabilecek bir gelirinin bulunmadığı sızdırıldı.

Kraliyet ailesinde yeni bir skandala yol açan gelişmede, kira sözleşmesinin sansürsüz bir kopyası kamuoyuna sızdı. Belgede, Prens Andrew’un 2003 yılında mülkü kiralamak için 1 milyon sterlin ödediği ve tadilat için 7,5 milyon sterlin harcadığı, ancak o tarihten bu yana ufak bir miktar bile olsa kira ödemediği görülüyor. Bunun nedeni, Andrew’un yıllık yaklaşık 260 bin sterlin tutarındaki kirayı, mülkü yenilemek için yaptığı harcamalarla önceden ödemiş olması. Ayrıca sözleşmeye göre, kira süresi 2078’de dolmadan önce malikaneyi boşaltması durumunda Crown Estate’in kendisine yaklaşık yarım milyon sterlin ödemesi gerekiyor.

Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı - 1. Resim

Milletvekilleri ve aktivistlerin baskısıyla The Times gazetesi, anlaşmanın bir kopyasına ulaştı. Belgelerin ortaya çıkması, kamuoyunda Prens Andrew’un “konumu”na yönelik tepkilerin artmasına neden oldu. 

MALİYETİ MİLYONLARCA STERLİNE ULAŞIYOR 

Daily Mail’e konuşan kaynaklar, Kral’ın kardeşinin işletme maliyetleri milyonlarca sterline ulaşan 30 odalı devasa mülkü nasıl karşılayabildiği sorularının hâlâ cevap bulmadığını vurguladı. Daily Mail’in haberine göre, Prens Andrew’un Kraliçe veya Kraliçe Anne’den kayda değer bir miras almadığı düşünülüyor. Bu durum, Andrew’un özellikle Kral’dan kişisel bir ödenek veya kamu fonu almadığı bilindiği için mülkte nasıl hayatını devam ettirdiği yönünde yeni soru işaretleri doğuruyor.

Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı - 2. Resim

 ADININ EPSTEIN SKANDALIYLA KARIŞMASIYLA KARŞI KARŞIYA

76 yaşındaki Kral Charles’ın ise son yıllarda kardeşini, II. derece tarihi eser statüsündeki malikaneden taşınmaya ve daha küçük bir eve geçmeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Kral’ın, Andrew’un yaşadığı birçok sorunun özellikle de adının Jeffrey Epstein skandalına karışmasının karşılayamayacağı bir hayat tarzını sürdürme isteğinden kaynaklandığına inandığı ifade ediliyor.

VASİYETİN DETAYLARI AÇIKLANMIYOR 

Ancak 65 yaşındaki Prens Andrew, kira sözleşmesinin geçerliliğinde ısrar ediyor. Andrew, kirayı ödediği sürece Kral’ın kendisini evden çıkarma hakkı olmadığını savunuyor.

Kraliçe Elizabeth’in vasiyetinin detayları kamuoyuna açıklanmasa da Andrew’un gösterişli hayat tarzını sürdürecek kadar miras bırakılmadığı tahmin ediliyor.

Kraliyet ailesinde yeni bir skandal! Prens Andrew’un 20 yıldır kira ödemediği ortaya çıktı - 3. Resim

Windsor Great Park’ın kalbinde yer alan Royal Lodge, Kraliçe Anne’nin evi olarak biliniyor ve ölümünün ardından Andrew’a kiralandı. Crown Estate, mülkün konumu ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle açık piyasada kiralanmasının zor olduğunu belirterek anlaşmayı onayladı.

MÜLKÜN BAKIMLI TUTULMASI YASAL ZORUNLULUK 

Prens Andrew, 2003 yılında mülkü devraldığında 7,5 milyon sterlinlik yenileme çalışması yaptı. Kendisine 1 milyon sterlinlik tek seferlik ödeme karşılığında 75 yıllık kira sözleşmesi verildi. Kira bedelinin yıllık 260 bin sterlinden fazla olduğu ve mülkün bakımlı tutulmasının yasal zorunluluk olduğu belirtiliyor. Ancak Windsor kaynakları, evin adeta bir “para tuzağı”na dönüştüğünü ve Andrew’un bakım masraflarıyla uzun süredir mücadele ettiğini ileri sürüyor.

Kaynak: Dış Haberler

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Kadro ve branşlar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail vahşetinin geldiği son nokta! Filistinlilerin organları çalınmış - Dünyaİsrail vahşetinin geldiği son nokta! Filistinlilerin organları çalınmışİngiliz basını yazdı! Ankara devreye girdi, Haniye ailesi tahliye edildi - DünyaTürkiye istedi, Haniye ailesi tahliye edildiAvrupa Türkiye’yi konuşuyor! Yeni anlaşmalar peş peşe - DünyaAvrupa Türkiye’yi konuşuyor!Japonya'nın ilk kadın başbakanı iktidar partisi lideri Takaiçi Sanae seçildi - DünyaJaponya ilk kadın başbakanını seçtiSiber suç şebekesine uluslararası operasyon! 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi - DünyaDev şebekeye küresel darbe! 40 bin SIM kart ele geçirildiDünya muhabire verdiği cevabı konuşuyor! Beyaz Saray'dan "Annen seçti" açıklaması geldi - Dünya"Annen seçti" cevabı ile ilgili açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...