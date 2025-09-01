Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla...

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere Kraliçesi Camilla&#039;nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla...
Taciz, Tren, Ayakkabı, Johnson, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere Kralı Charles’ın eşi Kraliçe Camilla’nın gençliğinde kendisine saldıran bir cinsel tacizciyi ayakkabısının topuğuyla püskürttüğü ortaya çıktı.

İngiliz Kraliyet ailesi hakkında Times gazetesinin eski editörlerinden Valentine Row tarafından kaleme alınan "Power and the Palace" (Güç ve Saray) başlıklı bir kitap, Kraliçe Camilla’nın gençlik yıllarında bir cinsel saldırı yaşadığını ortaya koydu.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla... - 1. Resim

Bu ay raflardaki yerini almadan önce belirli kısımları İngiliz medyasında paylaşılmaya başlanan kitapta, Kraliçe’nin 16 veya 17 yaşlarındayken başından geçen cinsel saldırı vakasının detaylarına yer verildi.

TACİZCİYE AYAKKABISIYLA VURARAK CEVAP VERDİ

Kraliçe’nin 2008 yılında eski Başbakan Boris Johnson’ın Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Johnson’a anlattıklarına dayandırılan notlara göre olay, Londra’ya giden bir trende yaşandı. Paddington İstasyonu’na giden trende bir adamın genç yaştaki Camilla Shand’a uygunsuz bir şekilde dokunmaya başladığı ve müstakbel Kraliçe’nin buna ayakkabısıyla tacizciye vurarak karşılık verdiği aktarıldı.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla... - 2. Resim

Sohbetleri sırasında Johnson’un Kraliçe’ye "Peki siz ne yaptınız?" diye sorduğu ve Kraliçe’nin "Annemin bana öğrettiğini yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla hayalarına vurdum" dediği aktarıldı. Aktarılanlara göre Camilla, tren Londra’ya vardığında olayı istasyon personeline bildirdi ve saldırgan tutuklandı.

CAMILLA'NIN ADIMLARINDAN ÖVGÜYLE SÖZ EDİLDİ

Buckingham Sarayı, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, medyada yer alan bilgileri yalanlama yoluna da gitmedi.
Kitabın yazarı Valentin Low, BBC Radio 4’te "Today" isimli programda yaptığı açıklamada, Camilla’nın attığı adımlardan övgüyle söz etti. Low, "Kendisi, becerikli ve güçlü olmanın yanı sıra sorumlu bir vatandaş gibi hareket etti ve o adamın tutuklanmasını sağladı" şeklinde konuştu.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla... - 3. Resim

Kraliçe Camilla, son yıllarda aile içi şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz mağdurlarını desteklemeye yönelik birçok çalışma gerçekleştirmiş, İngiltere ve dünyadaki kadın sığınma evleri ve tecavüz kriz merkezlerini ziyaret etmişti.

''KRALİÇE II. ELIZABETH, BREXIT'E KARŞIYDI''

Times gazetesinin Kraliyet editörlüğünü de yapmış olan Low, açıklamalarında ayrıca müteveffa Kraliçe II. Elizabeth’in "Brexit" sürecinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına karşı olduğunu da belirtti. Konuşmasında Low, "Bu ülkede birçok insanın AB’ye yönelik ciddi eleştirileri vardı fakat değişim istemiyorlardı. AB’nin dışında daha iyi olmayacağımızı düşünüyorlardı. Onun hissiyatının da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Tabii, kesinlikle AB’ye dair eleştirileri vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeni dönem başladı, işte en çok para veren bankaMarketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına siber saldırı! Rusya mı yaptı? - DünyaAvrupa Komisyonu Başkanı'nın uçağına saldırı!S-400’ler için Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif! "Görüşmeye hazırız" - DünyaS-400’ler için Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif!İsrail, Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu cezaevi koşullarıyla tehdit etti! - Dünyaİsrail, Türk aktivistleri tehdit etti!Suriye'de kanlı saldırı! Üst düzey yetkili ağır yaralandı - DünyaSuriye'de kanlı saldırı! Üst düzey yetkili ağır yaralandı6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Afganistan'da can kaybı yükseldi - Dünya6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor!Pakistan'da helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti - DünyaFeci helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...