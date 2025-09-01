İngiltere Kraliçesi Camilla'nın gençliğinde yaşadığı tren olayı gündem oldu: Tacizciyi ayakkabısıyla...

İngiliz Kraliyet ailesi hakkında Times gazetesinin eski editörlerinden Valentine Row tarafından kaleme alınan "Power and the Palace" (Güç ve Saray) başlıklı bir kitap, Kraliçe Camilla’nın gençlik yıllarında bir cinsel saldırı yaşadığını ortaya koydu.

Bu ay raflardaki yerini almadan önce belirli kısımları İngiliz medyasında paylaşılmaya başlanan kitapta, Kraliçe’nin 16 veya 17 yaşlarındayken başından geçen cinsel saldırı vakasının detaylarına yer verildi.

TACİZCİYE AYAKKABISIYLA VURARAK CEVAP VERDİ

Kraliçe’nin 2008 yılında eski Başbakan Boris Johnson’ın Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Johnson’a anlattıklarına dayandırılan notlara göre olay, Londra’ya giden bir trende yaşandı. Paddington İstasyonu’na giden trende bir adamın genç yaştaki Camilla Shand’a uygunsuz bir şekilde dokunmaya başladığı ve müstakbel Kraliçe’nin buna ayakkabısıyla tacizciye vurarak karşılık verdiği aktarıldı.

Sohbetleri sırasında Johnson’un Kraliçe’ye "Peki siz ne yaptınız?" diye sorduğu ve Kraliçe’nin "Annemin bana öğrettiğini yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla hayalarına vurdum" dediği aktarıldı. Aktarılanlara göre Camilla, tren Londra’ya vardığında olayı istasyon personeline bildirdi ve saldırgan tutuklandı.

CAMILLA'NIN ADIMLARINDAN ÖVGÜYLE SÖZ EDİLDİ

Buckingham Sarayı, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, medyada yer alan bilgileri yalanlama yoluna da gitmedi.

Kitabın yazarı Valentin Low, BBC Radio 4’te "Today" isimli programda yaptığı açıklamada, Camilla’nın attığı adımlardan övgüyle söz etti. Low, "Kendisi, becerikli ve güçlü olmanın yanı sıra sorumlu bir vatandaş gibi hareket etti ve o adamın tutuklanmasını sağladı" şeklinde konuştu.

Kraliçe Camilla, son yıllarda aile içi şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz mağdurlarını desteklemeye yönelik birçok çalışma gerçekleştirmiş, İngiltere ve dünyadaki kadın sığınma evleri ve tecavüz kriz merkezlerini ziyaret etmişti.

''KRALİÇE II. ELIZABETH, BREXIT'E KARŞIYDI''

Times gazetesinin Kraliyet editörlüğünü de yapmış olan Low, açıklamalarında ayrıca müteveffa Kraliçe II. Elizabeth’in "Brexit" sürecinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına karşı olduğunu da belirtti. Konuşmasında Low, "Bu ülkede birçok insanın AB’ye yönelik ciddi eleştirileri vardı fakat değişim istemiyorlardı. AB’nin dışında daha iyi olmayacağımızı düşünüyorlardı. Onun hissiyatının da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Tabii, kesinlikle AB’ye dair eleştirileri vardı" dedi.