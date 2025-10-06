Epstein davasında yeni gelişme: Ghislaine Maxwell’in 20 yıllık cezası kesinleşti!

ABD Yüksek Mahkemesi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2021’de mahkum edilen Ghislaine Maxwell’in temyiz başvurusunu karara bağladı.

Mahkeme, tek satırlık kararında Maxwell’in mahkumiyetinin bozulmasına ilişkin talebin reddedildiğini duyurdu. Karar, Maxwell’in suçlu bulunduğu davada cezanın geçerliliğini koruyacağı anlamına geliyor.

Milyarder Jeffrey Epstein’ın en yakın isimlerinden biri olan Maxwell, 2021’de, Epstein’ın 18 yaş altındaki kızları cinsel istismara hazırlamasına yardım etmek ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından suçlu bulunmuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. En küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna istismarda bulunduğu belirtilen Epstein’ın ölümünün intihar olduğu açıklansa da, dosya üzerindeki şüpheler yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Açıklanan dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış isim yer almıştı.

FBI ve Adalet Bakanlığı, yürüttükleri soruşturmada bu kişilerin doğrudan suç ortaklığına dair kanıt bulunamadığını açıklamıştı. Ancak Epstein’ın, hükümet yetkilileri ve iş dünyasından isimleri kapsayan bir “müşteri listesi” tuttuğu ve bu nedenle susturulduğu yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını” iddia ederken, Wall Street Journal ise Maxwell’in, Epstein’ın 50. doğum günü için tanıdıklarından mektup istediğini ve bu isimler arasında Trump’ın da bulunduğunu ileri sürmüştü.

Maxwell’in temyiz başvurusunun reddedilmesiyle birlikte, Epstein dosyasıyla ilgili en önemli yargı süreçlerinden biri resmen sona ermiş oldu.