Piri Reis için 'Pentagon alarmda' yazdılar! Yunan basını provokasyonda sınır tanımadı

Türkiye'nin NAVTEX ilanı Atina'yı rahatsız etti: Ege'de tansiyon yeniden yükseliyor

Türkiye’nin deniz yetki alanları içindeki faaliyetlerini hedef alan Yunan basını, Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi'nde yürüttüğü çalışmalar üzerinden yeni bir kriz senaryosu ortaya attı.

Yunan gazetesi Protothema, Türk gemisinin Psara Adası’nın batısında, uluslararası sularda yürüttüğü faaliyetlerin ardından “Pentagon alarmda” gibi dikkat çekici başlıklarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı.

PİRİ REİS HEDEFTE: 22 NOKTADA ARAŞTIRMA YÜRÜTÜYOR

Yunan Donanması'nın, Türk NAVTEX’i kapsamında 4-14 Ekim tarihleri arasında bölgede faaliyet yürüten Piri Reis’i “takibe aldığı” öne sürüldü.

İzmir İstasyonu tarafından yayımlanan NAVTEX’e karşılık Atina tarafından anti-NAVTEX ilan edilse de, Türk gemisinin Thasos’tan Sakız’a, Mikonos’tan İkarya’ya kadar geniş bir alanda 22 ayrı noktada sismik araştırma faaliyetlerine devam ettiği bildirilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'IN AÇIKLAMALARI ÇARPITILDI

Yunan basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamaları da çarpıtarak manşetlerine taşıdı. Fidan, Türkiye’ye karşı kurulan ittifaklara karşı diplomatik ve gerektiğinde stratejik adımlar atıldığını ifade etmişti. Ancak Yunan basını bu ifadeleri "askeri tehdit" olarak yansıtarak gerilimi tırmandırmaya çalıştı.

Fidan, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de oluşturulmaya çalışılan ittifak alanları var. Bunlara yönelik diplomatik tedbirler geliştiriyoruz. Belli konularda diplomatik tedbirler geliştiremiyorsanız, o zaman konuyu ordunuza, güvenlik kurumlarınıza havale ediyorsunuz."

TÜRK DONANMASI TATBİKATA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Türkiye, Piri Reis’in faaliyetleriyle eş zamanlı olarak 6-10 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de geniş çaplı bir deniz tatbikatı düzenliyor. "DenizKurt-I" adı verilen tatbikat, bölgedeki Türk deniz varlığını güçlendirme amacı taşıyor.