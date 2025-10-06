Nijerya'da amansız mücadele! Elebaşı dahil 35 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'da, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve Boko Haram'a karşı mücadelesi devam ediyor. Ülkede ordudan yapılan açıklamada, 29 Eylül - 4 Ekim'deki operasyonlarda aralarında teröristlerin elebaşının da bulunduğu 35 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
Nijerya'nın terörle mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor.
Ülke ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 29 Eylül - 4 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde teröristlere karşı hava ve kara operasyonları düzenlediği belirtildi.
ELEBAŞI DAHİL 35 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, operasyonlarda aralarında teröristlerin elebaşının da bulunduğu 35 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
Teröristlerin rehin aldığı 22 kişinin ise kurtarıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatları ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
