ABD'de Tesla faciası! Kapılar açılmadı, genç kız yanarak can verdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan korkunç kazada 19 yaşındaki Krysta Michelle Tsukahara, içinde bulunduğu Tesla aracın ağaca çarparak alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tsukahara, çarpışmadan sonra hayati bir yara almadı. Ancak, aracın kapıları sistem arızası nedeniyle kilitlendi. Kısa süre içinde aracın bataryaları patlarken, talihsiz kız olduğu yerde sıkışarak alevlerin arasında mahsur kaldı.

ACILI AİLE TESLA'YA DAVA AÇTI

Kazanın ardından Tsukahara ailesi, Tesla’ya karşı ağır ihmal iddiasıyla dava açtı. Ailenin avukatı Roger Dreyer, olayın sadece bir tazminat davası olmadığını, halkın güvenliği ve gerçeğin ortaya çıkması için bu adımın atıldığını ifade etti.

"BÖYLE BİR GÜVENLİK AÇIĞI OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Krysta’nın babası Carl Tsukahara, yaşadığı üzüntüyü ve öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım kaza anında yaşıyordu, kurtulabilirdi. Ama bir acil çıkış koluna ulaşmak neredeyse imkânsızdı. Bu kadar pahalı ve modern bir araçta böyle bir güvenlik açığı olması kabul edilemez."

Kaza anında aracın içinde Krysta dışında üç genç daha bulunuyordu. Kazadan sağ kurtulan tek kişi Jordan Miller oldu. Olay yerindeki bir görgü tanığı, ağaç dalıyla aracın camını kırarak Miller'ı dışarı çıkarmayı başardı. Sürücü Dixon'un kanında ise yüksek miktarda alkol ve kokain tespit edildi.

BU İLK VAKA DEĞİL

Bu olay, Tesla’nın kapı tasarımı ve yangın güvenliği konusundaki ilk vaka değil. Geçtiğimiz ay Almanya’da yaşanan benzer bir kazada da üç kişi Tesla aracında kapılar açılmadığı için yanarak can vermişti.