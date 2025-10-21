Henüz 29 yaşındaydı… Satranç ustası Daniel Naroditsky’nin ani ölümü sevenlerini yıktı

Dünya satranç camiasının saygın isimlerinden biri olan, genç yaşta elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Amerikalı büyükusta Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

ÖLÜMÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Acı haberi, Naroditsky’nin baş antrenörlüğünü yaptığı Kuzey Karolina’daki Charlotte Satranç Merkezi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük bir üzüntüyle Daniel Naroditsky'nin beklenmedik vefatını paylaşıyoruz. Daniel, yetenekli bir satranç oyuncusu, yorumcu ve eğitmen olmasının yanı sıra satranç topluluğunun çok değerli bir üyesiydi. Aynı zamanda sevgi dolu bir evlat, kardeş ve birçok kişi için sadık bir dosttu.”

Açıklamada, Naroditsky’nin ailesine bu zor dönemde mahremiyet tanınması çağrısı da yapıldı ve “Onu satranca olan tutkusu, her gün bizlere yaşattığı ilham ve neşeyle hatırlayalım” denildi.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 200’DEYDİ

Genç yaşta ABD Gençler Şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde eden Naroditsky, klasik satrançta uzun süre boyunca dünya sıralamasında ilk 200 oyuncu arasında yer aldı. Özellikle hızlı tempolu blitz satranç oyunlarıyla tanınan Naroditsky, kısa sürede doğru kararlar verme kabiliyeti ve oyun içgörüsüyle dikkat çekiyordu.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Naroditsky’nin vefat haberinin ardından, satranç dünyasının önemli isimlerinden taziye mesajları gelmeye başladı.

Amerikalı satranç büyükustası Hans Niemann, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Daniel ile İzlanda’da düzenlenen Reykjavík Open turnuvası sonrası aynı uçakta karşılaştıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yanına gitmekte tereddüt etmiştim ama sıcakkanlılığı ve sohbet isteği beni hemen rahatlattı. Kariyerim boyunca onunla sayısız blitz oyunu oynadık ve gelişimimde büyük payı olduğuna inanıyorum. Danya’nın bilgeliği, nezaketi ve satranca olan sevgisi üzerimde silinmez bir iz bıraktı.”

ABD Satranç Şampiyonu olan Hikaru Nakamura ise duygularını, “Yıkıldım. Satranç dünyası için çok büyük bir kayıp” sözleriyle dile getirdi.

Ukraynalı büyükusta Oleksandr Bortnyk, Naroditsky hakkında, “Çok yetenekli bir oyuncuydu ama her şeyden önce çok iyi bir insandı. Gerçekten nazik biriydi ve iyi bir arkadaştı” dedi.

Hollandalı büyükusta Benjamin Bok ise yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hala inanamıyorum, inanmak da istemiyorum. Danya ile oynamak, çalışmak ve yorumculuk yapmak her zaman bir ayrıcalıktı. Ama en çok da onu dostum olarak görmeyi değerli buluyordum.”



Daniel Naroditsky'nin ani vefatı, sadece bir satranç oyuncusunu değil, aynı zamanda ilham veren bir eğitmeni, tutkulu bir yorumcuyu ve gerçek bir dostu kaybeden satranç dünyasında derin bir boşluk bıraktı.