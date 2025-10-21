Tofaş ABD'ye ihracat için düğmeye bastı! Egea’nın üretimi uzatıldı, yerli Doblo’ya yeşil ışık yandı

Türk otomotiv sanayisinin en büyük şirketlerinden Tofaş cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. 2025 yılı sonunda üretimi bitirilmesi konuşulan ve ülkemizin en çok satan otomobil modelleri arasında yer alan Fiat Egea’nın üretimi uzatıldı.

Tofaş’tan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A. arasında Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalandı. Bursa’da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026’ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varıldı." ifadeleri kullanıldı.

"K0 PROJESİ ABD PAZARINA DA İHRAÇ EDİLECEK"

Yapılan açıklamada Tofaş, 2024-2032 yılları arasında Stellantis markaları (Fiat, Peugeot, Citroen, Opel) için üretilecek K0 koduna sahip hafif ticari modellerle ilgili sözleşmede değişiklik yapıldığını belirtti. Yeni anlaşma ile K0 projesi ABD pazarına da ihraç edilecek. Bunun için daha önce belirlenen 256 milyon euroluk yatırım 130 milyon euro artışla 286 milyon euroya çıkarılacak.

230 BİN ADET ARAÇ GÖNDERİLECEK

Tofaş’ın KAP açıklamasında dikkat çeken bir diğer ifade ise, “2024-2032 yılları arasında Şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir.” denildi.

DOBLO TEKRAR YERLİ OLUYOR

Fiat’ın Türkiye’de en çok tanınan hafif ticari araç modeli olan Doblo, yeniden yerli üretime dönüyor. 2000 yılından 2023’e kadar kesintisiz olarak Tofaş fabrikalarında üretilen araç, üç yıl aranın ardından tekrar Türkiye’de banttan inmeye hazırlanıyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Doblo’yu 2023’ün ortasından itibaren ithal ediyoruz. Ancak yakın zamanda açıkladığımız gibi, gelecek yıldan itibaren Doblo’nun yeniden yerli üretimi başlayacak. Planımız, 2026 yılının ikinci yarısında üretim düğmesine basmak.” ifadelerine yer vermişti.