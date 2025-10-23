Sarkozy cezaevindeki ilk gecesinde zor anlar yaşadı! "Kaddafi'yi sen öldürdün"

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan gelen yasa dışı seçim finansmanı davasında aldığı mahkumiyetin ardından Salı sabahı Paris’teki La Santé Cezaevi’ne konuldu.

YAN HÜCRESİNDE SABAHA KADAR BAĞIRDILAR

11 metrekarede tek kişi kalan Sarkozy’nin ilk gecesinin oldukça zorlu geçtiği kaydedildi. Yan hücresinde tutulan mahkumlar, eski Fransa Cumhurbaşkanı’nı katil olmakla suçlayarak, “Hey Sarko, uyan… Kaddafi’yi sen öldürdün!” ifadelerinde bulundular.

FRANSA'DA BİR İLK

Fransa tarihinde 1958'den beri ilk kez bir cumhurbaşkanı fiilen hapse girdi. Ayrıca Sarkozy, Avrupa Birliği ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider oldu.

La Santé Cezaevi’nde Sarkozy için özel güvenlik önlemleri alınmıştı. Cezaevi yönetimi, güvenlik gerekçesiyle eski cumhurbaşkanını 11 metrekarelik tek kişilik pencereli bir hücreye yerleştirdi.

"BİR MASUM HAPSE ATILIYOR"

Sarkozy sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor" ifadesini kullanmıştı. Bu "yargı skandalına" tepki vermeye devam edeceğini belirten Sarkozy, "Hiç şüphem yok. Hakikat galip gelecek" ifadelerinde bulunmuştu.

Nicolas Sarkozy’nin temyiz süreci devam ederken, avukatları "eski cumhurbaşkanının en kısa sürede serbest bırakılacağını" umduklarını söyledi.