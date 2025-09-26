Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esenler Otogarı'ndaki kadınlar tuvaletinde kamera skandalı! İBB'ye milyonluk dava

Esenler Otogarı'ndaki kadınlar tuvaletinde kamera skandalı! İBB'ye milyonluk dava

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esenler Otogarı&#039;ndaki kadınlar tuvaletinde kamera skandalı! İBB&#039;ye milyonluk dava
Taciz, Tazminat Davası, Esenler Otogarı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenler Otogarı'nın kadınlar tuvaletinde skandal bir olay yaşandı. Mimar olan Kübra K. tuvaletteyken şüpheli Esat D. cep telefonuyla gizli çekim yaptı. Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken, Kübra K., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine de güvenlik sağlanmadığı gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

İstanbul'da yaşayan mimar Kübra K., (33) geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Esenler Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletini kullandığı esnada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi. Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gören Kübra K.'nin ihbarı üzerine yakalanan şüpheli Esat D., 3 yıl hapis cezası aldı.

Esenler otogarındaki kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! İBB'ye de dava açıldı - 1. Resim

İBB'YE DE DAVA AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre Şüphelinin tutuklanmasıyla olay kapanmadı. Kübra K., avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye de dava açtı. Genç kadının avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi hedef gösterdi. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır."

Esenler otogarındaki kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! İBB'ye de dava açıldı - 2. Resim
Esat D.

Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti.

Dava öncesinde taraflar arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de sert düşüş! Son 6 ayın en kötüsü...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gece yarısı büyük panik! Basım deposunda çıkan yangın Kağıthane'yi sardı - 3. SayfaBasım deposunda çıkan yangın Kağıthane'yi sardıAnkara'da feci kaza! Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı - 3. SayfaAnkara'da feci kaza! Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 2 ölü, 1 yaralıCan Holding soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı - 3. SayfaFirarı Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında!195'er yıla kadar hapis isteniyordu: Kıvanç ve Beril Talu hakkında karar verildi - 3. SayfaKıvanç ve Beril Talu hakkında karar verildiMerve Türkloğlu’nun ani ölümü… Geride 2 evlat bıraktı - 3. SayfaMerve Türkloğlu’nun ani ölümü… Geride 2 evlat bıraktıEski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş - 3. SayfaCinayetten önceki sözleri kan dondurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...