İstanbul'daki hastanede 'doğum' skandalı! Bir doktor gözaltında

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddiaları gündem oldu.

KADIN DOĞUM UZMANI GÖZALTINDA

Konunun yankı uyandırmasının ardından başlatılan soruşturmada, olayın odağındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.