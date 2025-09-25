Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'daki hastanede 'doğum' skandalı! Bir doktor gözaltında

İstanbul'daki hastanede 'doğum' skandalı! Bir doktor gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir hastanede gebelerin izni olmadan doktor tarafından erken doğuma zorlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili bir kadın doğum doktoru gözaltına alındı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddiaları gündem oldu.

KADIN DOĞUM UZMANI GÖZALTINDA

Konunun yankı uyandırmasının ardından başlatılan soruşturmada, olayın odağındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandıTrabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Mustafa Eskihellaç'ın son durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da taksici, turistin kartından 400 bin lira çekti - GündemTaksici, turistin kartından 400 bin TL çekmişMeteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor - GündemMeteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı!Sumud Filosu'ndan Türkiye'ye çağrı var: Gözümüz yollarda, desteğinizi bekliyoruz! - Gündem"Gözümüz yollarda, desteğinizi bekliyoruz!"TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evi arandı mı? Valilik'ten açıklama geldi - GündemValilik'ten Mustafa Gültepe ile ilgili açıklamaBakan Tunç'tan CHP'ye eleştiri: Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? - GündemBakan Tunç, CHP'yi hedef aldı: Bunlar mı yönetecek?Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi için çalışmalar başladı - GündemZonguldak'ta maden ocağında göçük!
Sonraki Haber Yükleniyor...