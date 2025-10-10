Ankara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir boya dönüşüm fabrikasında gece yarısı yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yere yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yangının 4 saatte söndürüldüğü öğrenildi.
Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.
Gece saatlerinde boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
20’ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.
