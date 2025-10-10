Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu

Ankara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Elmadağ, Yangın, Fabrika, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir boya dönüşüm fabrikasında gece yarısı yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yere yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yangının 4 saatte söndürüldüğü öğrenildi.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Ankara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu - 1. Resim

Gece saatlerinde boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu - 2. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

20’ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Özgürlük Filosu'nda gözaltına alınan vekiller yurda döndüMardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü - 3. SayfaMardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldüİzmir'de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu - 3. Sayfaİzmir'de denizden ceset çıkarıldı!Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu - 3. SayfaÇanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulunduIrak'tan Türkiye'ye getirip sosyal medyada satış yaptılar! 32 milyon TL'lik ürün ele geçirildi - 3. SayfaŞırnak'ta 32 milyon TL'lik kaçak ürün operasyonu!Adana'da operasyon! Otobüste 247 saka kuşuyla yakalandı, milyonluk ceza yedi - 3. SayfaOtobüste 247 kuşla yakalandı, milyonluk ceza yediBursa'da ahırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu! - 3. SayfaAhırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...