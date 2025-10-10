Ankara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Gece saatlerinde boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

20’ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü.

İlgili Haber Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.