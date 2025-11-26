Bitcoin son dönemde sert bir düşüş gerçekleştirdi. 120 bin dolardan 80 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin'in ETF'lerinden çıkışlarda 4,34 milyar doları buldu. Peki Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ETF'lerinden neden çıkılıyor? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, detayları anlattı.

Kripto para piyasası son aylarda negatif bir görünüm sergiliyor. Piyasanın toplam değeri geçen ay 4,2 trilyon dolar seviyelerindeyken bu hafta içerisinde 2,8 trilyon dolara kadar geriledi. En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin de aynı dönemde 120 bin dolardan 80 bin dolara kadar düştü.

BİTCOİN ETF'LERİNDE 4,3 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Bitcoinin ciddi değer kaybı yaşadığı bu dönemde spot Bitcoin ETF olarak da bilinen borsa yatırım fonlarından da büyük çıkışlar yaşandı. ABD'de geleneksel borsalarda işlem gören ve hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların talep edebildiği bu yatırım araçlarından geçen hafta 1,22 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Böylece spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar 4. haftasına girerken bu varlıklardan çıkışların toplamı 4,34 milyar doları buldu.

"TEMELİNDE İKİ NEDEN VAR"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, spot Bitcoin ETF çıkışlarıyla Bitcoin fiyatı arasında kısa vadede pozitif bir korelasyon gözlendiğini belirtti. ETF'lerde görülen kurumsal çıkışların likiditeyi azaltıp spot fiyatı aşağı çektiğini ifade eden Tufaner, fiyat düşüşlerinin de ETF çıkışlarını tetiklediğini söyledi.

Tufaner, ETF'lerdeki bu durumun etkilerine ilişkin, "Kasımda ETF'lerdeki büyük çıkışların temelde iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, ekimde yaşanan mini rallinin ardından kısa vadeli karlar realize edildi. Kaldıraçlı işlemlerin temizlenmesi ve likidasyonun alınması ETF'lerdeki kurumsal çıkışları tetikledi. Ayrıca, küresel makro politikalardaki belirsizlik risk iştahında azalmaya yol açtı. Bu durum ise riskli varlıklardan nakite geçişi hızlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

PİYASA ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

ETF'lere yeniden girişi etkileyecek faktörlere de değinen Tufaner, "ABD tarafından gelecek olan başta faiz kararı, enflasyon ve istihdam verileri kripto para piyasası için de belirleyici olacaktır. Genişleyici para politikasının devamı ve güvercin söylemlerin ön plana çıkması riskli varlıklara olan talebi destekleyecektir. Kısa vadede kurumsalların net girişleri, Fed tarafından gelecek açıklamalar ve kaldıraç pozisyonlarındaki değişimler piyasanın yönünü tayin edecektir. Orta vadede ise SEC'in kripto para regülasyonları, ETF'lerin kurumsallar tarafından tercih edilmesi belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

MESUT SAHİN

