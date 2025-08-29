Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yiyen herkes zehirlendi! Sosisli sandviç 60 turisti hastanelik etti

Yiyen herkes zehirlendi! Sosisli sandviç 60 turisti hastanelik etti

Dünya Haberleri

İtalya'nın Calabria bölgesinde tatil yapan 60’tan fazla turist, bir restoranda sosisli sandviç ve patates kızartması yemeleri sonucu hastanelik oldu. Uzmanlar, botulinum zehirlenmesi olabileceğinden şüpheleniyor.

İtalya'nın Calabria bölgesinde tatil yapan 60’tan fazla turist şiddetli ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Çok sayıda misafirin kısa süre içinde benzer semptomlar göstermesi endişe oluştururken, yetkililer tedbir amacıyla restoranı kapattı. Uzmanlar, 60'tan fazla kişide görülen vakanın botulinum zehirlenmesi olabileceğinden şüpheleniyor.

300 KİLODAN FAZLA YİYECEĞE EL KONULDU

Turistlerin yediği sosis ve patates kızartması laboratuvara gönderilerek incelemeye alındı. Öte yandan yetkililer, 300 kilogramdan fazla yiyeceğe de el konulmasını emretti.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, beş kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. 

