Havalimanında dehşet anları! Uçağını kaçıran yolcu kendini ateşe verdi

Dehşete düşüren anlar, Kazakistan’daki Almaty Havalimanı’nda bir seyahat acentesinde yaşandı.

YENİ BİR BİLET ALMAK İSTEDİ

İddiaya göre uçağını kaçıran bir adam, kendisi ve eşi için yeni bir bilet almak istedi, ancak yetkililer bunun mümkün olmadığını söyleyerek adamın talebini reddetti. Durumun üzerine çalışanlara yalvarmaya başlayan adam, geri adım atılmaması üzerine sinirlenerek ofisten çıktı. Ardından yolcunun eşiyle de tartıştığı öne sürüldü.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Birkaç dakika içinde ofise geri dönen yolcu, aniden üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Durum karşısında şaşkına dönen acente çalışanları, adama yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

''ACENTENİN BİR İLİŞKİSİ YOK''

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, seyahat acentesinin müdürü adamın bilet değişikliği talep etmediğini, sadece bir telefon numarası istediğini kaydetti. Acente müdürü, "Onu tanımıyoruz, o sadece bir müşteri, acentenin onunla bir ilişkisi yok.'' dedi.

Havaalanı çalışanlarından biri ise yaptığı açıklamada, adamın uçak bileti satın almak için yalvardığını söyledi. İsmi açıklanmayan yolcunun hastanedeki tedavisi sürerken durumunun ağır olduğu kaydedildi. Adamın havaalanına nasıl benzin soktuğu ise henüz bilinmiyor.