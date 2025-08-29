Tıp dünyası bu vakayı konuşuyor Karaciğerinde 12 haftalık bebek...

Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşandı. 30 yaşındaki Sarvesh, aylardır yaşadığı şiddetli karın ağrısı, kusma ve yorgunluk şikayetleriyle doktora başvurdu.

İlk muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmayan kadın, antibiyotik verilerek eve gönderildi. Ancak şikayetleri artınca yapılan ileri tetkikler sonucu, Sarvesh’in karaciğerinde 12 haftalık olan bir fetüs tespit edildi.

SADECE 18 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Yaşadığı olayı BBC’ye anlatan kadın, "Sürekli kusuyor, yorgunluk ve ağrı hissediyordum. Ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum" dedi. Görüntülerin doktorları bile şaşkına çevirdiğini anlatan kadın, bu vakanın bugüne kadar dünyada sadece 18 kişide görüldüğünü kaydetti.

''DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM''

Vakayla ilgilenen doktor KK Gupta ise olayı, "Karaciğerinin sağ tarafında 12 haftalık bir bebek vardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" diyerek aktardı.

Öte yandan Gupta, bu tür gebeliklerin annenin hayatı için ciddi riskler oluşturması nedeniyle 14 haftadan fazla sürdürülemeyeceğini, hayatı tehdit eden komplikasyonları önlemek için genellikle cerrahi müdahalenin önerildiğini belirtti.

90 DAKİKALIK OPERASYONLA SONLANDIRILDI

Kadına Delhi'de ameliyat olması önerilse de maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu mümkün olmadı. Sonunda Meerut'taki özel bir hastanede 90 dakika süren zorlu bir operasyonla fetüs çıkarıldı.

Ameliyatta karnına çok sayıda dikiş atılan kadının ve iki çocuğunun bakımını eşi üstlendi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan kadının eşi Paramveer, "Biz fakiriz, Delhi'ye gitmemiz mümkün değildi. Üç ay boyunca çok zorlu bir süreç yaşadık" ifadelerinde bulundu.