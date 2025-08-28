Yüzlerce yıl saklı kalacaktı! Prenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı, 34 yıllık sır gün yüzüne çıktı

Prenses Diana’nın 1991’de Londra’da gömdüğü zaman kapsülü erken açıldı ve içindeki eşyalar gün yüzüne çıktı.

Kurşun kaplı ahşap kutu, Diana’nın 1989’da başkanlığını üstlendiği Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nin (GOSH) temel taşının konulmasını anmak için hazırlanmıştı.

PLAN YÜZLERCE YIL SAKLI KALMASIYDI

Kapsülün “yüzlerce yıl sonra” çıkarılması planlanmışken, yeni bir çocuk kanser merkezi inşaatına yer açmak için erken kazıldı.

Diana, kapsülün içine konacak eşyaları seçmesi için dönemin 11 yaşındaki David Watson ve 9 yaşındaki Sylvia Foulkes isimli iki çocuğa yardımcı oldu.

Çocuklar, İngiliz televizyon programı Blue Peter’ın düzenlediği bir yarışmayı kazanmıştı.

KAPSÜLÜN İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

Kapsülün içinden, 90’ların başını yansıtan bir Casio cep televizyonu, Kylie Minogue’un Rhythm of Love albümü, güneş enerjili hesap makinesi, İngiliz paralarından oluşan bir koleksiyon ve kapsülün gömüldüğü tarihe ait Times gazetesi çıktı.

Bazı eşyalar su hasarı görmüş olsa da büyük ölçüde sağlam kaldı.

Diana, 31 Ağustos 1997’deki vefatına kadar GOSH başkanlığını sürdürmüş ve hastaneyi sık sık ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirmiş, Wishing Well Kampanyası’nda aktif rol almıştı.

Yeni kanser merkezinin 2028’de açılması planlanıyor. GOSH’tan yapılan açıklamada, merkez “çocuk kanserleri tedavisinde ulusal bir kaynak” olacak ve aileler ile klinisyenlerin katkısıyla tasarlanan merkezde, klinik ekipler daha etkili ve şefkatli tedaviler sunarken çocuklar oyun oynayabilecek, öğrenebilecek ve aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek.