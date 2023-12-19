Prenses Diana’nın ikonik elbisesi açık artırmada rekor fiyata satıldı

19 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:39

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asaleti ve yardımseverliğiyle bilinen, ülkesi İngiltere’de ‘halkın prenses’i olarak anılan Prenses Diana’nın siyah kadife ikonik elbisesi açık artırmada satışa sunuldu. Los Angeles merkezli ‘Julien’s Auctions’ Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada, elbise tahmini fiyatının tam 11 katına satılarak yeni bir moda rekoru kırdı.

BEKLENENİN 11 KATINA ALICI BULDU

Omuzları vatkalı, mavi organze etekli, büyük bir fiyonktan oluşan kuşak detaylarıyla dikkat çeken elbisenin 100 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Diana’nın 1985 yılında giydiği ve tasarımcı Jacques Azagury imzalı elbisesi beklenen fiyatın 11 katına satıldı. İkonik parça tam 1 milyon 148 bin dolara alıcı bularak 'satılan en pahalı Diana elbisesi' oldu ve ‘rekor’ olarak kayıtlara geçti.

Koleksiyonluk ürün, dünyaca ünlü tekstil tüccarı Jakob Schlaepfer tarafından seçilen kumaştan üretilmiş ve Jacques Azagury'nin tasarım ekibi tarafından metalik yıldızlarla özenle işlenmişti. Balerin eteği, ise Diana’nın bale sevgisine gönderme olarak kabul ediliyordu.

Diana siyah üzerine mavi işlemeli bu elbiseyi ilk kez 1985 yılında İtalya’nın Floransa kentinde giymişti. Bir yıl sonra ise Kanada’nın Vancouver kentini ziyaretinde aynı elbiseyle boy göstermişti.

Yalnızca bir kraliyet üyesi olmayan aynı zamanda tarzını güçlü şekilde ortaya koyan Diana’nın kırmızı kazağı Ağustos ayındaki bir açık artırmada satılmıştı. Beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyununun bulunduğu kazak, 1.14 milyon dolara alıcı bulmuştu. Diana bu ikonik kazağı Haziran 1981'de o dönem Galler Prensi olan Charles'la evliliğinden haftalar önce polo maçında giymişti. Kazağın tasarımı, Diana'nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin sembolü olarak tanımlanmıştı.

İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybetmişti.

Kazada, Diana'nın sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul de ölmüştü.