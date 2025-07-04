Türkiye’nin deniz yetki hamlesi Mısır’ı çaresiz bıraktı! ABD'den yardım dilendiler

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşması Mısır’ı iyice köşeye sıkıştırdı. Kahire yönetiminin, Doğu Akdeniz’de Ankara’nın elini güçlendiren bu anlaşmayı engellemek için ABD’den destek istediği ortaya çıktı. Bölge kaynaklarına göre Mısır, Libya parlamentosuna baskı kurmak için Washington’a adeta yardım çağrısı yaptı.

Mısır yönetiminin, Libya'nın doğusundaki parlamento üzerinde baskı kurmak için ABD'den yardım istediği ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMASI MISIR'I HAREKETE GEÇİRDİ

Middle East Eye'ın çok sayıda bölge kaynağına dayandırdığı habere göre Kahire, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onaylamasından endişe ediyor. Mısırlı bir yetkili, anlaşmanın resmen kabul edilmesi halinde Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim dalgasının kaçınılmaz olacağını belirtti.

ABD'YE RESMİ ÇAĞRI

Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, geçen ay ABD'nin Afrika danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde konuyu doğrudan gündeme getirdi. Mısırlı ve bölgedeki kaynaklar, ABD'li yetkilinin Libya'nın doğusunun fiili lideri Halife Hafter ile doğrudan temasa geçerek baskı yapmayı kabul ettiğini aktardı.

LİBYA'DA TÜRKİYE ETKİSİ

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli parlamento, General Hafter'in kontrolünde. 2019'da Türkiye ile BM tarafından tanınan Trablus hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin MEB iddialarını güçlendiriyor.

Anlaşma, Yunanistan ve Mısır'ın tepkisine yol açmıştı. Atina ve Kahire, 2020'de kendi deniz yetki alanı anlaşmalarını imzalayarak cevap vermişti. Ancak Libya'nın doğu parlamentosunun anlaşmayı onaylaması gündemde.

KAHİRE'NİN BASKISI ARTIYOR

Bölgedeki kaynaklara göre Atina ve Kahire aylardır yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor. Buna rağmen Hafter'in anlaşmaya onay vermeye yakın olduğu aktarıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis'in de bu hafta Bingazi ve Trablus'u ziyaret ederek konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE İLE YENİ İLİŞKİ DÖNEMİ

Türkiye ise Libya'da sahada güçlü bir aktör olmaya devam ediyor. Ankara'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yakın ilişkileri sürerken, son dönemde Hafter cephesiyle de temaslar dikkat çekmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Haziran ayında Hafter güçlerinden üç askeri heyeti ağırladı. Hafter'in oğlu Saddam Hafter de bu yıl başında Ankara'da temaslarda bulundu.

MISIR RAHATSIZ

Saddam Hafter'in Sudan'daki çatışmalarda Hızlı Destek Güçleri'ne destek verdiğine inanan Kahire yönetimi, Libya'nın doğusunda Türkiye etkisinin artmasından endişeli.

Bu hafta başında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Halife ve Saddam Hafter'i El Alamein'de ağırlayarak sınır güvenliği ve Libya'nın doğusundaki gelişmeleri ele aldı.