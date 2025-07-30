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Ahmet Özer'in avukatından MHP'ye dikkat çeken ziyaret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ahmet Özer&#039;in avukatından MHP&#039;ye dikkat çeken ziyaret
MHP, Feti Yıldız, Hukuk, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarından Hasan Sınar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraf paylaşan Sınar, "Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde “makul çoğunluğun” sesi olarak ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı verilmişti. Ancak Özer, Mali Suçlar soruşturması nedeniyle de tutuklandığı için cezaevinde kalmaya devam ediyor. 

Bu gelişmelerin ardından dün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. 

MHP'Lİ YILDIZ'I ZİYARET ETTİ

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarından olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar,  MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Ziyareti X hesabından paylaşan Sınar, "Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde “makul çoğunluğun” sesi olarak, siyaset iklimindeki kutuplaşmanın ve irrasyonalitenin aşılmasına değerli katkıları ile ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sınar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Ankara’da değerli meslek büyüğüm, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ı ziyaret ettim ve kendisine yeni çıkan kitabımı takdim ettim.

Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde “makul çoğunluğun” sesi olarak, siyaset iklimindeki kutuplaşmanın ve irrasyonalitenin aşılmasına değerli katkıları ile ön plana çıkıyor.

Sayın başkana gerek nazik misafirperverliği  gerekse gündemdeki yargısal süreçlere ilişkin çok kıymetli tespit ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum…"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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