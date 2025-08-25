Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Mescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı! İsrailli bakan 'Tapınak' hayali için söz verdi

Mescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı! İsrailli bakan 'Tapınak' hayali için söz verdi

- Güncelleme:
Mescid-i Aksa&#039;yı yıkmak için kesenin ağzını açtı! İsrailli bakan &#039;Tapınak&#039; hayali için söz verdi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siyonist emelleri uğruna Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa etme" planı gündeme geldi. İsrailli bakan Smotrich yeniden "bütçesini kendisinin karşılayacağını" söyledi.

Arzı Mevud hayaliyle Orta Doğu'da katliam yapan Siyonist İsrail'de Netanyahu yönetimi Mescid-Aksa'yı yıkıp yerine 'tapınak' inşa etme planını yeniden gündeme taşıdı.

Bir hahamın ölüm yıl dönümü nedeniyle Uluslararası Kongre Merkezi'nde konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gülümseyerek şu ifadeyi kullandı:

"Sana para vereceğim, sen de Tapınağı inşa edeceksin."

MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Haberde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere bazı bakanların prosedürleri ihlal ederek Harem-i Şerif’e girip dua ettiği de belirtildi.

Mescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı! İsrailli bakan 'Tapınak' hayali için söz verdi - 1. Resim

MESCİD-İ AKSA HEDEFTE: TAPINAK ÇAĞRILARI ARTIYOR

İsrail, 2003’ten bu yana fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor. 

Baskınların artmasıyla birlikte, Süleyman Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesi yönündeki çağrılar da daha sık gündeme gelmeye başladı.

"KUDÜS YAHUDİLEŞTİRİLİYOR'

Filistinliler, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme ve Arap-İslam kimliğini yok etme politikalarını arttığını da hatırlattı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
