Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksetmesi sebebiyle evinde aniden fenalaştığı öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından çağrılan doktor tarafından gerekli müdahaleleri yapılan Erbil’in, bir süre doktor dinlendirildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dönemlerde özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, özellikle kendisinden 40 yaş daha küçük olan Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Yaşadığı sağlık sorunuyla birlikte evinde kötüleştiği öğrenilen ünlü şovmenin, rahatsızlığının tetiklenmesi üzerine acil şekilde doktor çağrıldığı ve müdahale sonrası istirahate alındığı aktarıldı.

Doktorların yaptığı kontroller sonucunda Erbil’in durumunun stabil ve iyi olduğu aktarıldı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu (Kapiller Kaçak Sendromu / Clarkson Hastalığı), oldukça nadiren görülen, zaman zaman hayati tehlike oluşturabilen bir hastalıktır. Bu sendromda, vücuttaki kılcal damarlar (kapillerler) aniden genişler ve damar içindeki sıvı ile proteinler damar dışına, çevre dokulara sızar. Bu durum, vücutta hızlı sıvı kaybına ve dolaşım sisteminde ciddi dengesizliklere yol açar.

KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

• Ani başlayan tansiyon düşüklüğü

• Şiddetli halsizlik ve bayılma hissi

• Ödem (özellikle kollar, bacaklar ve yüz)

• Mide bulantısı, baş dönmesi

• Şok tablosu (ileri evrelerde)

