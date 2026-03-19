Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan gıda güvenliği krizine dair küresel veriler, tedirgin etti. Son analizlere göre 2030'da 512 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı ve bunların yaklaşık yüzde 60'ının Afrika'da olacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde yayımlanan "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2025" raporunda, dünya genelinde ortalama 673 milyon kişinin hala aç olduğu ve yaklaşık her 4 çocuktan 1'inin büyüme geriliği yaşadığı açıklandı.

Raporda gıdanın 21. yüzyılda "jeopolitik baskı aracı" haline geldiğine dikkat çekilerek artan fiyatlar, arz kesintileri ve ithalata bağımlılığın ülkelerin iç istikrarını ve dış politika tercihlerini etkilediği belirtildi.

2024'TE 720 MİLYON İNSAN

Savaşlar, yaptırımlar, ticari kısıtlamalar ve iklim krizi sonrasında ortaya çıkan tablo endişelendirdi. FAO öncülüğünde yayımlanan raporda küresel açlıkta son 2 yılda sınırlı bir gerileme yaşandığı, ortaya kondu.

Dünya genelinde 2024'te 638 ila 720 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğuna, söz konusu sayıların küresel nüfusun yaklaşık yüzde 7,8 ila 8,8'ine karşılık geldiğine dikkat çekildi.

AFRİKA'DA NÜFUSUN YÜZDE 20,2'Sİ

Raporda, Afrika'da nüfusun yaklaşık yüzde 20,2'sine denk gelen 307 milyon kişinin, Asya'da nüfusun yüzde 6,7'sini oluşturan 323 milyon kişinin, Latin Amerika ve Karayipler'de ise nüfusun yüzde 5,1'ine karşılık gelen 34 milyon kişinin açlıktan etkilendiği belirtildi. Okyanusya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da ise açlıktan etkilenen kişi sayısının oldukça düşük olduğu ifade edildi.

512 MİLYON KİŞİ RİSK ALTINDA

Raporda yer ala 2030 tahmini ise endişelendirdi. 2030'da 512 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı ve bunların yaklaşık yüzde 60'ının Afrika'da olacağı işaret edildi.

Raporda, küresel ölçekte sağlıklı beslenmeye erişemeyen kişi sayısının, 2019'daki 2,76 milyardan 2024'te 2,60 milyara gerilediği, buna karşın sağlıklı diyetin maliyetinin artmaya devam ettiği vurgulandı. Aynı zamanda Afrika'da sağlıklı beslenmeyi karşılayamayanların sayısının 1 milyarı aştığına dikkat çekildi.

AFRİKA KITASINDA YOĞUNLAŞTI

FAO'nun "İnteraktif Açlık Haritası" ise küresel açlığın, özellikle Afrika kıtasında yoğunlaştığını yeniden hatırlattı. Afrika'da yetersiz beslenme oranları, Somali'de yüzde 53,2, Madagaskar'da yüzde 39,5, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yüzde 38,5, Zambiya'da yüzde 37,2, Kenya'da yüzde 36,8, Liberya'da yüzde 35,5 ve Çad'da yüzde 32 oranlarıyla öne çıktı. Türkiye dahil Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde açlık oranının, genel olarak yüzde 2,5'in altında seyrettiği görüldü.

“HERKES ZARAR GÖRÜR”

FAO Tarım ve Gıda Ekonomisi Bölümü Direktörü David Laborde, gıda güvenliğinin çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

Gıda konusunda işler yolunda gitmediğinde, herkes zarar görür. Gıda güvenliği, ulusal güvenlik, su güvenliği ve enerji güvenliği birbiriyle bağlantılı. Gıdanız yoksa savaşa girebilirsiniz, suyunuz yoksa savaşa girebilirsiniz. Gıda yetiştirmek için suya ihtiyacınız var, enerji üretmek için de potansiyel olarak suya ihtiyacınız var. Bunların hepsi birbiriyle etkileşim halinde ve dünyanın gerçeği şudur ki toprak 30 yıldır ülkeler arasında eşit olarak dağıtılmadı. Su da ülkeler arasında eşit olarak dağıtılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası