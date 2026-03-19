İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada, İran füze saldırısı düzenledi.

İran'ın İsrail'in kuzeyine saldırdığı ifade edildi.

Netanyahu basın toplantısında İran'ı hedef alarak, saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

Netanyahu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Ben hayattayım. Hepiniz şahitsiniz.

Bazı durumlarda İsrail'i küresel bir güç haline getirdik.

Devrim Muhafızları'nın sayısı çok az olacak.

İran'ın uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme yeteneği yok.

İran halkının bu koşullardan faydalanıp faydalanmayacağını söylemek için henüz çok erken; biz onların faydalanmasını sağlamak için çalışıyoruz, ancak sonuçta her şey yalnızca onlara bağlı olacak.

Hazar Denizi'ndeki tüm İran filosunu imha ettik.

