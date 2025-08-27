Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi

ASELSAN, Çelik Kubbe’ye güç katacak yeni teslimatlarını Gölbaşı Teknoloji Üssü’nde yaptı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende, Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı.

Türkiye'nin geleceğini inşa edecek dev yatırım için, 1,5 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

Erdoğan, bunun son yıllarda yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Üssün temelinin atıldığı Gölbaşı Yerleşkesi, 800 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Çelik Kubbe bileşenleri için seri üretim merkezi olacak olan Oğulbey Teknoloji Üssü için şu ifadeleri kullandı:

Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev yatırımın temelini atıyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından birisi olacak.

Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yaptığı en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan savunma sanayiimizin kalbi durumunda olduğu için tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır. Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönümlük bir alan. En az 30 senelik plan yapacak bir alana kavuştuklarını söylediler.

Bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de ilgili kurumlarımızla yeni yerleşke için temelleri attık. 900 futbol sahasından büyük, 6500 dönümlük alanı Aselsan'a tahsis ettik. Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum.

Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri teknoloji merkezlerinden biri olacaktır. Bu tesis Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artıracaktır. Yoğun bir gayretle 2026'ın ortasında ilk tesisi devreye alacağız. Bu tesis betonla demirle yapılacak bir iş değil. Bu iş teknolojiyle üretimle ilgili bir iş. Bu tesis gençlerimizin hayallerini yaşayabilecekleri bir ortam sunacak.