Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi

Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASELSAN, Savunma Sanayi, Teknoloji, Üretim, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye önümüzdeki on yıllar boyunca güç verecek yatırım bugün hayata geçti. ASELSAN'ın Gölbaşı-Oğulbey'e kuracağı teknoloji üssü (Oğulbey Teknoloji Üssü) için temel atıldı. Söz konusu üs, Çelik Kubbe için üretim merkezi görevi görecek. Yatırım için, 1,5 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

ASELSAN, Çelik Kubbe’ye güç katacak yeni teslimatlarını Gölbaşı Teknoloji Üssü’nde yaptı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende, Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı.

Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi - 1. Resim

OĞULBEY TEKNOLOJİ ÜSSÜ İÇİN 1,5 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Türkiye'nin geleceğini inşa edecek dev yatırım için, 1,5 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

Erdoğan, bunun son yıllarda yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi - 2. Resim

"LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETİYORUZ"

Üssün temelinin atıldığı Gölbaşı Yerleşkesi, 800 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Çelik Kubbe bileşenleri için seri üretim merkezi olacak olan Oğulbey Teknoloji Üssü için şu ifadeleri kullandı:

Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev yatırımın temelini atıyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından birisi olacak.

Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yaptığı en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan savunma sanayiimizin kalbi durumunda olduğu için tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır. Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönümlük bir alan. En az 30 senelik plan yapacak bir alana kavuştuklarını söylediler.

Bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de ilgili kurumlarımızla yeni yerleşke için temelleri attık. 900 futbol sahasından büyük, 6500 dönümlük alanı Aselsan'a tahsis ettik. Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum.

Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri teknoloji merkezlerinden biri olacaktır. Bu tesis Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artıracaktır. Yoğun bir gayretle 2026'ın ortasında ilk tesisi devreye alacağız. Bu tesis betonla demirle yapılacak bir iş değil. Bu iş teknolojiyle üretimle ilgili bir iş. Bu tesis gençlerimizin hayallerini yaşayabilecekleri bir ortam sunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler?Anadolu Üniversitesi'nin maaş promosyonu ihalesinde teklif 110 bin TL'yi aştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savcı şifresiyle UYAP'taki dosyaları kapattılar! FETÖ'cü her şeyi itiraf etti: Dolandırıldım - GündemFETÖ'cü her şeyi itiraf etti: Dolandırıldımİletişim Başkanı Duran'dan işgalci Netanyahu'ya tepki: Tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür - Gündemİletişim Başkanı Duran'dan işgalci Netanyahu'ya tepkiTBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor! Bakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek - GündemTBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!İstanbul Boğazı'nda yüzerken kayıplara karışmıştı! Rus yüzücünün eşinin ifadesi ortaya çıktı - Gündem"Hayatından endişe ediyorum"CHP'nin etkinliği nedeniyle "Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı" denmişti! İstanbul Valiliği iddiaları yalanladı - GündemŞişhane Metro kapatıldı mı? Valilikten açıklama geldiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çelik Kubbe' için tarihi mesaj: Envantere alıyoruz, farklı bir klasmana çıkacağız - Gündem"Envantere alıyoruz, farklı klasmana çıkacağız"
Sonraki Haber Yükleniyor...