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Bir ile SİPER oldu: Test atışları başlıyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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SİPER, Hava Savunma Sistemi, Sinop, ASELSAN, ROKETSAN, Haber
Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, test atışları için Sinop'a sevk edildi. Şehir merkezinden geçen SİPER sistemini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, test atışları için Sinop Atış Alanı'na getirildi. Şehir merkezinden geçen konvoyu fark eden vatandaşlar, sistemin geçişini kendi imkanlarıyla kayıt altına aldı.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen SİPER sistemi, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı savunma sağlamak üzere tasarlandı.

BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Daha önce de çeşitli testlerin yapıldığı Sinop'ta yeniden konuşlandırılan sistemin atış sürecine hazırlanmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alınırken, vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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