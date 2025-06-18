Savaş çıkarsa Türkiye kaç füze ateşleyebilir? Hisar’dan Siper’e Türkiye’nin füze stoğu

Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi Türkiye’nin askeri kapasitesini yeniden gündeme getirdi. İsrail medyasına konuşan Eyal Berkovic’in "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" sözleriyle İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemesi üzerine Türkiye’nin askeri gücü ve envanteri kamuoyunun merakını arttırdı.

13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. Bölgedeki gelişmeler, Türkiye’nin füze stoğu ve savunma kapasitesini gündeme getirdi. İsrailli gazeteci Eyal Berkovic’in “Hamas’ı ve İran’ı yendik, sıra Türkiye’de” ifadeleri Türk kamuoyunda geniş yankı buldu. Peki savaş çıkarsa Türkiye kaç füze ateşleyebilir?

SAVAŞ ÇIKARSA TÜRKİYE KAÇ FÜZE ATEŞLEYEBİLİR?

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği yerli ve milli hamlelerle askeri gücünü ciddi ölçüde artırdı. Kara sistemlerinden deniz ve hava platformlarına kadar birçok alanda modern füze sistemleri geliştirilmiş durumda:

TAYFUN ve BORA: Yüksek menzilli balistik füzeler

SİPER ve HİSAR: Hava savunma sistemleri

ATMACA: Gemi savar füzeler

MAM-L ve MAM-C: İHA/SİHA’larla entegre akıllı mühimmatlar

Bu sistemlerin entegre şekilde çalışması, Türkiye’nin muhtemel bir çatışma senaryosunda çok katmanlı ve esnek bir savunma mimarisiyle hareket edebilmesini sağlıyor.

BORA FÜZESİ: 280 KM MENZİL VE YÜKSEK TESPİT GÜCÜ

Türkiye’nin yerli üretimi olan BORA füzesi, 280 kilometre menziliyle muharebe sahasında stratejik hedeflere karşı etkili bir caydırıcılık sağlıyor. Hedefler arasında radar üssü, topçu bataryaları, komuta kontrol merkezleri, lojistik depolar ve düşman mevzileri bulunuyor.

BORA füzeleri, 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roketatar Sistemi üzerinden ateşleniyor. Bu sistemle birlikte hem mobil hem de hızlı konuşlanabilir bir yapı elde ediliyor.

TRG-300: 5 DAKİKADA HEDEF VURAN YÜKSEK HASSASİYETLİ FÜZE

TRG-300 füzesi, özellikle kısa ve orta menzilli hedeflerde yüksek hassasiyetle etkili oluyor. Kritik hedefleri 5 dakikadan daha kısa sürede vurabiliyor. Bu özelliği, TRG-300’ü sıcak çatışma ortamlarında taktik üstünlük sağlayan bir silah haline getiriyor.

TAYFUN’UN HİPERSONİK HIZI: TÜRKİYE’NİN KOZU

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN füzesi, 280 km üzeri menziliyle Türkiye’nin balistik füze kapasitesinde zirveye oynuyor. TAYFUN’un en dikkat çeken özelliği ise hipersonik hızlara ulaşabilmesi. Bu, füzenin düşman savunma sistemlerine yakalanmadan hedefe ulaşmasını sağlıyor.

TAYFUN, gece ve gündüz her hava koşulunda görev yapabilen sistem yapısıyla, hava savunma mimarisinin en güçlü halkalarından biri olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE’NİN FÜZE ENVANTERİ VE KAPASİTESİ

Türk Kara Kuvvetleri envanterinde yer alan hava savunma sistemleriyle birlikte Türkiye, farklı kategorilerde yüzlerce füzeye sahip. AA’nın derlediği bilgilere göre:

Hava savunma sistemleri: HİSAR-A, HİSAR-O, SİPER

Balistik füze sistemleri: TAYFUN, BORA

Topçu roket sistemleri: TRG-122, TRG-300

Entegre mühimmat sistemleri: MAM-L, MAM-C

TÜRKİYE ENVANTERİNDE KAÇ FÜZE VAR?

Hava savunma sistemlerinin çoğu Türk Kara Kuvvetleri envanterinde bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde genellikle uzun menzilli hava savunma sistemleri yer alıyor. Türkiye envanterinde toplamda 2 batarya ve 192 füze bulunuyor.