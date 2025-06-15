Google’ın beyni Türk’e emanet! Koray Kavukcuoğlu ‘Baş Yapay Zekâ Mimarı’ oldu

Google, yapay zekâ ürünlerinin geliştirilmesine liderlik edecek yeni pozisyonunu Türk mühendis Koray Kavukcuoğlu’na emanet etti.

ÖMER TEMÜR - Kavukcuoğlu, Google’ın “Baş Yapay Zekâ Mimarı” ve kıdemli başkan yardımcısı olarak doğrudan CEO Sundar Pichai’ye bağlı olarak çalışacak. DeepMind CTO’luğu görevini de sürdürecek olan Kavukçuoğlu, Google’ın teknoloji vizyonunu şekillendiren en önemli isimlerden biri olacak. Google, Kavukcuoğlu’nun liderliği sayesinde daha hızlı entegrasyon, daha yüksek verimlilik ve daha sorunsuz ürün geliştirme süreçlerine ulaşmayı hedefliyor.

KAVUKCUOĞLU KİMDİR?

Koray Kavukcuoğlu, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladıktan sonra ABD’ye giderek New York Üniversitesinde bilgisayar bilimleri üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora sürecinde, derin öğrenme alanının öncülerinden Prof. Yann LeCun ile çalışma fırsatı buldu. 2003-2011 yılları arasında Siemens, NEC Laboratories America ve Google gibi şirketlerde staj ve araştırmacı olarak görev aldı. 2012 yılında DeepMind’a katılan Kavukcuoğlu, yıllar içinde çeşitli teknik liderlik görevlerinde bulundu. Ocak 2024’te CTO pozisyonuna yükselen Kavukcuoğlu, şimdi de Google’ın yapay zekâ stratejilerine yön verecek en önemli isimlerden biri oldu.