Oppo'dan yeni 5G'li telefon: Reno14 Pro 5G

Oppo yeni Reno14 serisini Türkiye’de kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Reno 14 Pro 5G, Reno 14 5G ve Reno 14 F 5G modellerinden oluşan seri, Oppo’nun AI ‘Flaşlı Fotoğrafçılık’ teknolojisini ve ‘Parlak Denizkızı Tasarımı’nı bir araya getiriyor.

ÖMER TEMÜR - “Mermaidcore” akımından ilham alınarak geliştirilen bu tasarımda, Oppo’nun özel Yanardöner Parlaklık İşlemi kaplama teknolojisi kullanılıyor.

Bu işlem, 12 farklı kaplama katmanı ve mikroskobik seviyede optik dokularla elde edilen ışıltılı, akışkan bir görünüm sunuyor. AI Flaşlı Fotoğrafçılık özelliği ise düşük ışıklı ortamlarda net, parlak ve doğal fotoğraflar elde etmeyi mümkün kılıyor.

Ayrıca her üç modelde de üçlü flaş sistemi ile önceki nesillere kıyasla 10 kata kadar daha fazla parlaklık sağlayarak özellikle gece çekimlerinde güçlü ve dengeli bir ışık sunuyor. Oppo Reno14 Serisi, 15 Ağustos’ta satışa çıkıyor.